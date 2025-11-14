Wollte neues Leben
Ehemann nach Giftanschlägen auf Ehefrau verurteilt
Nach Giftanschlägen auf seine Ehefrau ist ein 56 Jahre alter Mann in Bamberg zu einer Haftstrafe von elf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Bamberg.
Das Gericht in Bayern sah es als erwiesen an, dass der Mann mehrere Male versucht hatte, seine Ehefrau zu vergiften. Sein Motiv: Er wollte mit einer Internetbekanntschaft ein neues Leben beginnen. Der Mann räumte alle Taten vor Gericht ein.
Giftanschläge für Internetbeziehung
Laut Anklage begann der Deutsche im Jahr 2022 über soziale Netzwerke eine Beziehung mit einer Frau aus Hamburg und versprach ihr eine gemeinsame Zukunft samt Kindern. Um für sie frei zu sein, soll er im Sommer 2023 dann beschlossen haben, seine Ehefrau zu töten, und im Internet nach Wegen gesucht haben, wie ihr Tod natürlich wirken könnte.
Der Mann soll bis Ende des Jahres 2024 mehrmals versucht haben, seine Ehefrau mit Gift umzubringen. Die Frau überlebte jedes Mal, musste aber teilweise sogar im Krankenhaus stationär behandelt werden und sich als Folge der Vergiftungen einen Herzschrittmacher einsetzen lassen.
