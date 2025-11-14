Ehemann nach Giftanschlägen auf Ehefrau verurteilt

Giftanschläge für Internetbeziehung

Laut Anklage begann der Deutsche im Jahr 2022 über soziale Netzwerke eine Beziehung mit einer Frau aus Hamburg und versprach ihr eine gemeinsame Zukunft samt Kindern. Um für sie frei zu sein, soll er im Sommer 2023 dann beschlossen haben, seine Ehefrau zu töten, und im Internet nach Wegen gesucht haben, wie ihr Tod natürlich wirken könnte.