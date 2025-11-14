Vorteilswelt
Umstrittener Formel-1-Plan: Entscheidung gefallen

Formel 1
14.11.2025 22:01
Vorerst wird es keine zwei Pflichtboxenstopps geben.
Vorerst wird es keine zwei Pflichtboxenstopps geben.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Formel 1 wird vorerst keine zwei Pflichtboxenstopps einführen.

Es war ein Plan, der für mächtig Wirbel sorgt. Um für mehr Spannung in den Rennen zu sorgen, gab es Überlegungen, eine Zwei-Stopp-Regelungen einzuführen. Doch diese wird es – zumindest vorerst - nicht geben.

Bei der Sitzung der Formel-1-Kommission des Automobil-Weltverband FIA am Freitag in London wurde der umstrittene Vorschlag zwar diskutiert, eine Einigung gab es jedoch nicht. „Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Rückmeldungen der Teams und von Pirelli zu Analysen und Simulationen. Es wurden vorerst keine Änderungen beschlossen, jedoch wurde vereinbart, die Gespräche zu diesem Thema während der Saison 2026 fortzusetzen“, heißt es von der FIA.

„Man wird durch die Pflicht dazu gedrängt“
Das wird James Vowles freuen, der Williams-Teamchef meinte zuletzt: „Meine größte Sorge wäre, dass wir am Ende alle innerhalb einer Runde die gleiche Strategie fahren. Man wird durch die Pflicht dazu gedrängt.“

Und McLaren-Teamchef Andrea Stella betonte: „Wir haben viele Rennen gesehen, in denen ein Fahrer auf einer Ein-Stopp-Strategie unterwegs ist und ein anderer auf zwei Stopps. Der Fahrer mit einem Stopp wird dann vom anderen gejagt. Das würde verschwinden. Wir müssen sehr sorgfältig darüber nachdenken und das tun wir auch.“

