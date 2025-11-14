Umstrittener Formel-1-Plan: Entscheidung gefallen

Bei der Sitzung der Formel-1-Kommission des Automobil-Weltverband FIA am Freitag in London wurde der umstrittene Vorschlag zwar diskutiert, eine Einigung gab es jedoch nicht. „Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Rückmeldungen der Teams und von Pirelli zu Analysen und Simulationen. Es wurden vorerst keine Änderungen beschlossen, jedoch wurde vereinbart, die Gespräche zu diesem Thema während der Saison 2026 fortzusetzen“, heißt es von der FIA.