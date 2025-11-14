Vorteilswelt
Ein Leben für das Kino

„Leuchtturm erloschen“: Regie-Legende Bohm ist tot

Society International
14.11.2025 21:55
Regisseur Hark Bohm im Jahr 2018
Regisseur Hark Bohm im Jahr 2018(Bild: APA/dpa/Matthias Balk)

Hark Bohm, einer der profiliertesten und engagiertesten deutschen Filmemacher, ist tot. Der Regisseur, Autor, Produzent, Schauspieler und Hochschulprofessor starb am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie. Das sagte seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie „Nordsee ist Mordsee“ (1976), „Moritz, lieber Moritz“ (1978) sowie „Yasemin“ (1988), wofür er den Bundesfilmpreis in Gold erhalten hat, schrieb Bohm Kinogeschichte. Mit seinem Schüler Fatih Akin – heute selbst ein Erfolgsregisseur – verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama „Aus dem Nichts“ mit Diane Kruger.

Filmemacher bis fast ganz zum Schluss
2025 machte der zuletzt zurückgezogen lebende Künstler noch einmal Furore, als Akins Film „Amrum“, der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fußt, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere feierte – abermals mit Hollywoodstar Kruger im Cast.

Die Schauspielerinnen Mavie Hörbiger (li.) und Corinna Harfouch mit dem Regisseur Hark Bohm im ...
Die Schauspielerinnen Mavie Hörbiger (li.) und Corinna Harfouch mit dem Regisseur Hark Bohm im Jahr 2001.(Bild: dpa/dpaweb/Ulrich Perrey)

Akin würdigte seinen Freund und Mentor mit liebevollen Worten. „Mein Freund und Meister Hark Bohm ist von uns gegangen. Der Leuchtturm ist erloschen. Harks Seele atmet in seinem einzigartigen Werk weiter“, teilte der Regisseur über seine Managerin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Mein Freund und Meister Hark Bohm ist von uns gegangen. Der Leuchtturm ist erloschen. 

Fatih Akin

Hinterlässt filmpolitisch starke Spuren
Bohm kam als Sohn eines Obersenatsrats und Nachfahr von Bauern und Kapitänen am 18. Mai 1939 in Hamburg zur Welt. Er hinterlässt auch filmpolitisch starke Spuren. So initiierte der linksliberale Jurist 1971 in München den „Filmverlag der Autoren“ mit. Zudem war er Mitbegründer des Hamburger Filmbüros sowie des Filmfests Hamburg (beides 1979). 1992 lancierte Bohm mit Theatermann Jürgen Flimm das Filmstudium an der Universität Hamburg.


Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht bleibt auch als markanter Darsteller von Klein- und Nebenrollen in Erinnerung. Mehrfach arbeitete er mit Regielegende Rainer Werner Fassbinder zusammen („Die Ehe der Maria Braun“, 1978). Auch in Bernhard Wickis Joseph-Roth-Adaption „Das Spinnennetz“ (1989) und in Helmut Dietls Hitler-Tagebücher-Farce „Schtonk!“ (1992) sah man ihn.

Trauer um Schauspieler
Uwe Bohm an plötzlichem Herzversagen gestorben
12.04.2022

Mit seiner Frau, der Produzentin Natalia Bowakow, hatte der nach eigenen Worten begeisterte Vater Bohm vier Adoptivkinder – darunter den Schauspieler Uwe Bohm (1962 – 2022) – sowie zwei Pflegekinder.

