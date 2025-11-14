Nächste Messi-Gala! Argentinien kassiert 10 Mio. €

Die nächste Galavorstellung von Lionel Messi: Beim 2:0-Erfolg der Argentinier im Testspiel gegen Angola avancierte der Inter-Miami-Superstar einmal mehr zum Matchwinner.
Argentinien beschloss sein Länderspiel-Jahr am Freitag mit einem 2:0-Sieg in Angola. Anlässlich der 50 Jahre Unabhängigkeit von Portugal, die diese Woche im afrikanischen Staat gefeiert werden, trat der Weltmeister in Angolas Hauptstadt Luanda zum Testspiel an.
Zwei Koproduktionen von Lautaro Martinez (43.) und Lionel Messi (82.) führten zum Sieg des Weltmeisters. Laut Medienberichten kassierte Argentinien für sein Antreten 12 Mio. US-Dollar (10,33 Mio. Euro).
Nur eine einzige Niederlage
Beeindruckend: Messi und Co. kassierten im laufenden Jahr in neun Partien nur eine einzige Niederlage (0:1 gegen Ecuador).
