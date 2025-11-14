Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unruhe trotz Sieg

Italien-Teamchef schäumt: „Das ist eine Schande!“

Fußball International
14.11.2025 20:48
Gennaro Gattuso war richtig sauer.
Gennaro Gattuso war richtig sauer.(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Trotz eines 2:0-Sieges gegen die Republik Moldau herrscht große Aufregung in Italien. Teamchef Gennaro Gattuso platzt nach dem WM-Quali-Spiel der Kragen und schimpft über die eigenen Fans: „Das, was ich heute gehört habe, ist eine Schande!“

0 Kommentare

Lange hatten sich die Italiener am Donnerstagabend beim Außenseiter schwergetan, am Ende siegte man spät durch die Treffer von Gianluca Mancini in der 88. Minute und Francesco Pio Esposito in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten die mitgereisten Fans bereits ihren Unmut geäußert und die „Squadra Azzurra“ sogar beschimpft und ausgepfiffen.

Zum großen Ärger von Trainer Gennaro Gattuso. Die Legende spricht im „Rai“-Interview von einer „Schande“. „Es tut mir weh, so etwas zu hören. Wir müssen zusammenstehen, weil so kämpft die Mannschaft nicht nur mit den Problemen auf dem Feld, sondern auch gegen die eigenen Fans. Das akzeptiere ich nicht“, wütet Gattuso.

Lesen Sie auch:
Erling Haaland kommt aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.
Schnappschuss nach 4:1
Nächste Gala! Haaland feiert mit seinem „Boss“
14.11.2025
Nach Rot gegen Irland
Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt
14.11.2025

Ärger über Modus
Zum WM-Quali-Abschluss trifft Italien auf Norwegen, das nicht nur drei Zähler vor der Gattuso-Truppe liegt, sondern auch das deutlich bessere Torverhältnis zu Buche stehen hat. Es gibt für Italien somit nur noch eine theoretische Chance auf das direkte WM-Ticket.

„Zu meiner Zeit qualifizierten sich die besten Zweitplatzierten direkt für die Weltmeisterschaft, jetzt haben sich die Regeln geändert“, ärgert sich Gattuso über den Modus. Es wartet wohl der Gang ins Play-off …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
122.635 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
75.331 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
933 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
673 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Fußball International
Unruhe trotz Sieg
Italien-Teamchef schäumt: „Das ist eine Schande!“
WM-Quali im Ticker
LIVE: Kann Luxemburg Favorit Deutschland ärgern?
WM-Quali im Ticker
Konferenz mit Kroatien und Niederlande jetzt LIVE
In der EM-Quali
Wichtiger Sieg! U21-Team übernimmt Tabellenführung
Topklubs klopfen an
Bahnt sich prominenter Abschied bei den Bayern an?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf