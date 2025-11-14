Italien-Teamchef schäumt: „Das ist eine Schande!“

Zum großen Ärger von Trainer Gennaro Gattuso. Die Legende spricht im „Rai“-Interview von einer „Schande“. „Es tut mir weh, so etwas zu hören. Wir müssen zusammenstehen, weil so kämpft die Mannschaft nicht nur mit den Problemen auf dem Feld, sondern auch gegen die eigenen Fans. Das akzeptiere ich nicht“, wütet Gattuso.