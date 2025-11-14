Italien-Teamchef schäumt: „Das ist eine Schande!“

Trotz eines 2:0-Sieges gegen die Republik Moldau herrscht große Aufregung in Italien. Teamchef Gennaro Gattuso platzt nach dem WM-Quali-Spiel der Kragen und schimpft über die eigenen Fans: „Das, was ich heute gehört habe, ist eine Schande!“
Lange hatten sich die Italiener am Donnerstagabend beim Außenseiter schwergetan, am Ende siegte man spät durch die Treffer von Gianluca Mancini in der 88. Minute und Francesco Pio Esposito in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten die mitgereisten Fans bereits ihren Unmut geäußert und die „Squadra Azzurra“ sogar beschimpft und ausgepfiffen.
Zum großen Ärger von Trainer Gennaro Gattuso. Die Legende spricht im „Rai“-Interview von einer „Schande“. „Es tut mir weh, so etwas zu hören. Wir müssen zusammenstehen, weil so kämpft die Mannschaft nicht nur mit den Problemen auf dem Feld, sondern auch gegen die eigenen Fans. Das akzeptiere ich nicht“, wütet Gattuso.
Ärger über Modus
Zum WM-Quali-Abschluss trifft Italien auf Norwegen, das nicht nur drei Zähler vor der Gattuso-Truppe liegt, sondern auch das deutlich bessere Torverhältnis zu Buche stehen hat. Es gibt für Italien somit nur noch eine theoretische Chance auf das direkte WM-Ticket.
„Zu meiner Zeit qualifizierten sich die besten Zweitplatzierten direkt für die Weltmeisterschaft, jetzt haben sich die Regeln geändert“, ärgert sich Gattuso über den Modus. Es wartet wohl der Gang ins Play-off …
