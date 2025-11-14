Luxusuhren bezahlt und nie bekommen: 4 Jahre Haft

400.000 Euro Schaden

Dafür mussten die unwissenden Käufer aber eine ordentliche Anzahlung leisten. Und wurden dann teils jahrelang mit Ausreden vertröstet, warum sich die Lieferung des Luxusguts verspätet. „Es gab’ ja auch Kunden, die Uhren bekommen haben. So ist es ja nicht“, streitet er im Wiener Landl den Betrug mit fast 400.000 Euro Schaden ab. In zwei Fällen nahm er auch Rolex-Uhren an sich, mit dem Versprechen, diese gewinnbringend zu verkaufen. Die Besitzer, einer wird von Anwalt Michael Ofner verteidigt, sahen weder ihr Hab und Gut je wieder noch irgendeine Form von Geld.