Eishockey-Meister Salzburg endgültig in der Krise!

Unterm Strich machten die Bulls mal wieder zu viele eigene Fehler und kassierten an der Mur wie schon zuletzt reihenweise Strafminuten. Eine Thematik, die sich schon die ganze Saison über wie ein roter Faden hält. „Das darf uns einfach nicht mehr passieren“, murrte Raffl.



Stürmer verlässt Salzburg nach München

Fix ist indes der Abgang von Lucas Thaler zu RB München – die „Krone“ berichtete bereits im Frühjahr. Der 23-Jährige unterschrieb beim Schwesterklub einen Zweijahresvertrag und hätte schon in der vergangenen Sommerpause an der Isar auflaufen können. Der Wechsel wurde jedoch auf Sommer 2026 verschoben. Auf Thaler und Co. wartet Sonntag (15) daheim ein derzeit formstarker Tabellennachbar aus Fehervar. Bei einer neuerlichen Niederlage droht ein weiteres Abrutschen in der Tabelle.