Nur mehr mittelmaß

Eishockey-Meister Salzburg endgültig in der Krise!

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.11.2025 22:06
Bruchlandung in Graz! Die Eisbullen sind endgültig im Mittelmaß angekommen.
Bruchlandung in Graz! Die Eisbullen sind endgültig im Mittelmaß angekommen.(Bild: Christian Bruna - EC Red Bull Salzburg)

Auweiah! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg konnte am Abend auch in Graz nicht gewinnen und rutschte in der Liga sogar aus den Play-off-Rängen. Die Mozartstädter stehen somit am Sonntag gegen Fehervar unter Zugzwang.

0 Kommentare

Die Krise bei den Eisbullen ist fix! Nach der 2:6-CHL-Schlappe in Ingolstadt kassierten die Salzburger auch in der Liga die nächste Abreibung, welche die längste Negativserie seit November 2022 in Stein meißelte.

Denn in Graz konnten die Bullen (ohne Legionär Coe) nur im letzten Drittel auf Augenhöhe agieren, erzwangen durch Michael Raffl das zwischenzeitliche 1:3 und verloren am Ende doch mit 1:4. Weil Villach den KAC im Kärntner Derby mit 5:3 schlug, rutschten die Salzburger sogar auf Rang sieben ab und damit aus den Play-off-Plätzen! „Mit Play-offs hatte das aber auch nicht viel zu tun“, wurde Kapitän Thomas Raffl nach der Partie deutlich.

Zitat Icon

Das darf uns einfach nicht mehr passieren!

Thomas RAFFL, EC Red Bull Salzburg

Unterm Strich machten die Bulls mal wieder zu viele eigene Fehler und kassierten an der Mur wie schon zuletzt reihenweise Strafminuten. Eine Thematik, die sich schon die ganze Saison über wie ein roter Faden hält. „Das darf uns einfach nicht mehr passieren“, murrte Raffl. 

Stürmer verlässt Salzburg nach München
Fix ist indes der Abgang von Lucas Thaler zu RB München – die „Krone“ berichtete bereits im Frühjahr. Der 23-Jährige unterschrieb beim Schwesterklub einen Zweijahresvertrag und hätte schon in der vergangenen Sommerpause an der Isar auflaufen können. Der Wechsel wurde jedoch auf Sommer 2026 verschoben. Auf Thaler und Co. wartet Sonntag (15) daheim ein derzeit formstarker Tabellennachbar aus Fehervar. Bei einer neuerlichen Niederlage droht ein weiteres Abrutschen in der Tabelle.

Mathias Funk
