Eishockey-Meister Salzburg endgültig in der Krise!

Auweiah! Eishockey-Meister Red Bull Salzburg konnte am Abend auch in Graz nicht gewinnen und rutschte in der Liga sogar aus den Play-off-Rängen. Die Mozartstädter stehen somit am Sonntag gegen Fehervar unter Zugzwang.
Die Krise bei den Eisbullen ist fix! Nach der 2:6-CHL-Schlappe in Ingolstadt kassierten die Salzburger auch in der Liga die nächste Abreibung, welche die längste Negativserie seit November 2022 in Stein meißelte.
Denn in Graz konnten die Bullen (ohne Legionär Coe) nur im letzten Drittel auf Augenhöhe agieren, erzwangen durch Michael Raffl das zwischenzeitliche 1:3 und verloren am Ende doch mit 1:4. Weil Villach den KAC im Kärntner Derby mit 5:3 schlug, rutschten die Salzburger sogar auf Rang sieben ab und damit aus den Play-off-Plätzen! „Mit Play-offs hatte das aber auch nicht viel zu tun“, wurde Kapitän Thomas Raffl nach der Partie deutlich.
Das darf uns einfach nicht mehr passieren!
Thomas RAFFL, EC Red Bull Salzburg
Unterm Strich machten die Bulls mal wieder zu viele eigene Fehler und kassierten an der Mur wie schon zuletzt reihenweise Strafminuten. Eine Thematik, die sich schon die ganze Saison über wie ein roter Faden hält. „Das darf uns einfach nicht mehr passieren“, murrte Raffl.
Stürmer verlässt Salzburg nach München
Fix ist indes der Abgang von Lucas Thaler zu RB München – die „Krone“ berichtete bereits im Frühjahr. Der 23-Jährige unterschrieb beim Schwesterklub einen Zweijahresvertrag und hätte schon in der vergangenen Sommerpause an der Isar auflaufen können. Der Wechsel wurde jedoch auf Sommer 2026 verschoben. Auf Thaler und Co. wartet Sonntag (15) daheim ein derzeit formstarker Tabellennachbar aus Fehervar. Bei einer neuerlichen Niederlage droht ein weiteres Abrutschen in der Tabelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.