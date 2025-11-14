Villach führt im rassigen Eishockey-Derby noch 3:2

Das 360. Kärntner Eishockey-Derby läuft! Nach dem zweiten Drittel liegt der VSV in der ausverkauften Villacher Stadthalle gegen Erzrivale KAC mit 3:2. Schon nach zwölf Minuten flogen ein erstes Mal die Fetzen. . .
Vor ausverkauftem Haus legten beide Mannschaften gleich mit voller Energie los. Der KAC näherte sich als Erster dem Tor an: Daniel Obersteiner hatte in Minute 3 den ersten Schuss aufs Tor, Matt Fraser knallte den Puck wenige Sekunden später auf die Stange. Als nach einer Waschnig Chance Kempe am Boden lag, dann auch Rebernig und Hancock ohne Strafe von den Füßen geholt wurden, heizte sich die Stimmung auch auf den Rängen so richtig an.
Hutchison eröffnet mit dem 1:0
Es waren die Villacher, die in Minute 8 anschrieben. Nick Hutchison schupfte den Puck in seinem ersten Kärntner Derby in die Maschen. KAC-Goalie Dahm hatte davor einen Schuss von Alexander Rauchenwald nach vorne prallen gelassen.
Eine richtige Rauferei, viele kleine Rangeleien
Die volle Derbyhärte gab‘s in Minute 12: Als Hundertpfund einem Villacher ins Gesicht fasste, kam Helewka dazu – dann flogen die Fäuste, rang Helewka den KAC-Kapitän nieder. Direkt daneben ging‘s zwischen Maximilian Rebernig und Maxi Preiml zur Sache, auch Artus Kulda und Finn Van Ee mischten fest mit. Alle sechs Raufbolde mussten auf die Strafbank.
Weiter ging‘s in Minute 5 – Herburger rutscht Helewka ins Knie, Vallant beginnt mit dem KAC-Stürmer den nächsten Fight – dieser wird aber vom Referee unterbunden, der VSV-Akteur auf die Strafbank geschickt. Helewka humpelte hingegen vom Eis, kam aber rasch wieder zurück.
Hughes mit dem 2:0
Die Adler antworteten auf die Raufereien mit dem 2:0 – nach Scherbak-Pass schließt Hughes per Schlenzer ins linke obere Eck ab. Einem weiteren Boxkampf zwischen Van Nes und Unterweger 1:07 vor Drittelende schoben die Referees auch sofort einen Riegel vor.
Wir waren erst nervös, jetzt geht es gut. Defensiv sind wir stark, wir müssen so weiter machen.
Steven STRONG, VSV-Verteidiger
Zwei Überzahl-Tore in Drittel zwei
Im Powerplay legte der VSV in Drittel zwei gleich nach – in Minute 25 traf Nick Hutchison zum zweiten Mal an diesem Abend, stellte auf 3:0. Aber im Gegenzug verkürzte der KAC durch Murray, ebenfalls in Überzahl, ins lange Eck auf 1:3. Jan Mursak war es dann, der den 2:3-Anschlusstreffer erzielte – der KAC-Angreifer schob den Puck über die Linie, nachdem Jensen Aabos Schuss durch Cannatas Beine gerutscht war.
Thomas Hundertpfund mit der Kampfansage: „Die Offensive wird entscheiden, die Faustkämpfe schießen keine Tore.“
