Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Drittel gespielt

Villach führt im rassigen Eishockey-Derby noch 3:2

Kärnten
14.11.2025 20:03
Nick Hutchison schießt den VSV vorerst mit zwei Toren auf die Siegerstraße – nach zwei Dritteln ...
Nick Hutchison schießt den VSV vorerst mit zwei Toren auf die Siegerstraße – nach zwei Dritteln steht‘s 3:2(Bild: Florian Pessentheiner)

Das 360. Kärntner Eishockey-Derby läuft! Nach dem zweiten Drittel liegt der VSV in der ausverkauften Villacher Stadthalle gegen Erzrivale KAC mit 3:2. Schon nach zwölf Minuten flogen ein erstes Mal die Fetzen. . .

0 Kommentare

Vor ausverkauftem Haus legten beide Mannschaften gleich mit voller Energie los. Der KAC näherte sich als Erster dem Tor an: Daniel Obersteiner hatte in Minute 3 den ersten Schuss aufs Tor, Matt Fraser knallte den Puck wenige Sekunden später auf die Stange. Als nach einer Waschnig Chance Kempe am Boden lag, dann auch Rebernig und Hancock ohne Strafe von den Füßen geholt wurden, heizte sich die Stimmung auch auf den Rängen so richtig an.

Hutchison eröffnet mit dem 1:0
Es waren die Villacher, die in Minute 8 anschrieben. Nick Hutchison schupfte den Puck in seinem ersten Kärntner Derby in die Maschen. KAC-Goalie Dahm hatte davor einen Schuss von Alexander Rauchenwald nach vorne prallen gelassen. 

Eine richtige Rauferei, viele kleine Rangeleien
Die volle Derbyhärte gab‘s in Minute 12: Als Hundertpfund einem Villacher ins Gesicht fasste, kam Helewka dazu – dann flogen die Fäuste, rang Helewka den KAC-Kapitän nieder. Direkt daneben ging‘s zwischen Maximilian Rebernig und Maxi Preiml zur Sache, auch Artus Kulda und Finn Van Ee mischten fest mit. Alle sechs Raufbolde mussten auf die Strafbank.

Maxi gegen Maxi: Am Ende hatte VSV-Stürmer Rebernig (li.) gegen Klagenfurts Preiml die Oberhand.
Maxi gegen Maxi: Am Ende hatte VSV-Stürmer Rebernig (li.) gegen Klagenfurts Preiml die Oberhand.(Bild: Florian Pessentheiner)

Weiter ging‘s in Minute 5 – Herburger rutscht Helewka ins Knie, Vallant beginnt mit dem KAC-Stürmer den nächsten Fight – dieser wird aber vom Referee unterbunden, der VSV-Akteur auf die Strafbank geschickt. Helewka humpelte hingegen vom Eis, kam aber rasch wieder zurück.

Hughes mit dem 2:0
Die Adler antworteten auf die Raufereien mit dem 2:0 – nach Scherbak-Pass schließt Hughes per Schlenzer ins linke obere Eck ab. Einem weiteren Boxkampf zwischen Van Nes und Unterweger 1:07 vor Drittelende schoben die Referees auch sofort einen Riegel vor.

Zitat Icon

Wir waren erst nervös, jetzt geht es gut. Defensiv sind wir stark, wir müssen so weiter machen.

Steven STRONG, VSV-Verteidiger

Zwei Überzahl-Tore in Drittel zwei
Im Powerplay legte der VSV in Drittel zwei gleich nach – in Minute 25 traf Nick Hutchison zum zweiten Mal an diesem Abend, stellte auf 3:0. Aber im Gegenzug verkürzte der KAC durch Murray, ebenfalls in Überzahl, ins lange Eck auf 1:3. Jan Mursak war es dann, der den 2:3-Anschlusstreffer erzielte – der KAC-Angreifer schob den Puck über die Linie, nachdem Jensen Aabos Schuss durch Cannatas Beine gerutscht war.

Thomas Hundertpfund mit der Kampfansage: „Die Offensive wird entscheiden, die Faustkämpfe schießen keine Tore.“

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
VSVKAC
Stadthalle
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
122.635 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
75.331 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
933 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
673 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Kärnten
Zwei Drittel gespielt
Villach führt im rassigen Eishockey-Derby noch 3:2
Messe in Klagenfurt
Erlebnis für Familien, für Körper, Geist und Herz
Krone Plus Logo
Dritter Betrugsprozess
Noch in der Haft startete Kärntner neuen Lego-Coup
Neues Gesetz
Nur ein Hauch von Windkraft bleibt für Kärnten
Mit Stipendium
Kärntner Golftalent auf dem Sprung in die USA
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf