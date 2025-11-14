Villach führt im rassigen Eishockey-Derby noch 3:2

Vor ausverkauftem Haus legten beide Mannschaften gleich mit voller Energie los. Der KAC näherte sich als Erster dem Tor an: Daniel Obersteiner hatte in Minute 3 den ersten Schuss aufs Tor, Matt Fraser knallte den Puck wenige Sekunden später auf die Stange. Als nach einer Waschnig Chance Kempe am Boden lag, dann auch Rebernig und Hancock ohne Strafe von den Füßen geholt wurden, heizte sich die Stimmung auch auf den Rängen so richtig an.