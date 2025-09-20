90,6 Prozent! Lercher ist offiziell neuer SPÖ-Chef

Max Lercher ist offiziell Vorsitzender der steirischen SPÖ: Der 38-Jährige aus dem Bezirk Murau erhielt bei der Direktwahl 90,6 Prozent der Stimmen. Der Parteitag am Samstag soll in der zuletzt gebeutelten Partei Aufbruchstimmung verbreiten.
Es ist ein historischer Parteitag für die steirische Sozialdemokratie. Erstmals ist sie auf Landesebene in Opposition – eine schmerzhafte Erfahrung. In den turbulenten Tagen nach der Landtagswahl im November 2024 wurde Max Lercher an die Spitze der Partei gespült, am Samstag wird er am Parteitag in Premstätten offiziell zum Vorsitzenden gekürt.
Notwendig war dafür ein Direktwahlverfahren, das Lerchers Vorgänger Anton Lang eingeführt hat. Lercher war der einzige Kandidat. Alle gut 15.000 Parteimitglieder durften über den Sommer abstimmen, knapp die Hälfte – konkret 48 Prozent – hat das auch getan.
Am Samstag wurde nun das Ergebnis verkündet: 90,6 Prozent Zustimmung. Zum Vergleich: Bei Anton Lang war es bei der Premiere des Direktwahlverfahrens im Jänner 2024 etwas mehr als 91 Prozent.
Sehen Sie hier das Verkünden des Ergebnisses im Video:
Anton Lang: „Mir geht es gut“
Die Halle beim Schwarzlsee war trotz Prachtwetters sehr gut gefüllt. Unter den Gästen waren aufgrund des parallelen Parteitags in Kärnten keine Bundespolitiker, aber der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, der sich nach der Wahlniederlage 2024 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. „Mir geht es mittlerweile sehr gut“, sagt er sichtlich entspannt zur „Krone“. Lang war vor Beginn ein beliebtes Selfie-Motiv für viele Delegierte. Mit Michael Schickhofer ist ein weiterer Ex-Parteichef anwesend.
Kurz nach 10 Uhr zog Lercher begleitet von jungen Gemeinderäten in den Saal ein. „All die Wahlen seit dem Vorjahr haben nicht Ergebnisse gebracht, für die wir gekämpft haben. Auch bei der Gemeinderatswahlen gab es viel Licht und viel Schatten, unterm Strich ein Ergebnis, das wir uns anders gewünscht haben“, sagt Landesgeschäftsführer Florian Seifter zu Beginn offen. „Für uns war klar: Wir müssen uns grundsätzlich neu aufstellen.“ Lercher, der schon auf dem Absprung aus der Spitzenpolitik war, sei „ein Glücksfall“ für die steirische Sozialdemokratie.
Politischer Kurs der Mitte
Lercher versucht politisch einen Kurs der Mitte und distanziert sich inhaltlich vom linken Parteiflügel um Bundesparteichef Andreas Babler – allerdings ohne Poltern wie Lerchers Vertrauter Hans Peter Doskozil, sondern deutlich subtiler. Zuletzt äußerte er sich kritisch, weil nicht alle Pensionisten die volle Inflation abgegolten bekommen.
Der bald 39-Jährige hat schon eine bewegte politische Karriere hinter sich. Erstmals groß in den Schlagzeilen war er, als er als junger Landtagsabgeordneter – mit Segen von Franz Voves – gegen das später aufgehobene Bettelverbot stimmen durfte. Später war er unter Ex-Bundeskanzler Christian Kern Bundesgeschäftsführer. Der Obersteirer aus St. Peter am Kammersberg saß auch im Nationalrat und unterstützte beim legendären Match um den Parteivorsitz den unterlegenen Doskozil.
Kommentare
