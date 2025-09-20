90,6 Prozent! Lercher ist offiziell neuer SPÖ-Chef

Kurz nach 10 Uhr zog Lercher begleitet von jungen Gemeinderäten in den Saal ein. „All die Wahlen seit dem Vorjahr haben nicht Ergebnisse gebracht, für die wir gekämpft haben. Auch bei der Gemeinderatswahlen gab es viel Licht und viel Schatten, unterm Strich ein Ergebnis, das wir uns anders gewünscht haben“, sagt Landesgeschäftsführer Florian Seifter zu Beginn offen. „Für uns war klar: Wir müssen uns grundsätzlich neu aufstellen.“ Lercher, der schon auf dem Absprung aus der Spitzenpolitik war, sei „ein Glücksfall“ für die steirische Sozialdemokratie.