Steirische SPÖ: Ex-Kanzler Kern hilft bei Neustart

Andreas Babler kommt nicht in die Steiermark

Lercher wird in seiner Rede die „Lebensrealitäten“ der Steirer in den Mittelpunkt stellen – es ist eines seiner politischen Lieblingswörter. Stargast beim Parteitag ist Ex-Kanzler Christian Kern, unter dem der Murauer Bundesgeschäftsführer war. Kern wird eine Rede zum Industriestandort halten. Der aktuelle SPÖ-Chef Andreas Babler kommt am Samstag nicht in die Steiermark, er besucht den parallel stattfindenden Parteitag in Kärnten.