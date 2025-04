Kein Konkurrent: Nur Lercher will SPÖ-Chef werden

Lercher will Neuausrichtung der steirischen SPÖ

Ab 27. Mai können alle wahlberechtigten Mitglieder an der Direktwahl teilnehmen. Die Stimmabgabe ist bis zum 5. September möglich. Lercher will eine große Tour durch alle Bezirke machen. Er strebt ja eine „Neuausrichtung der steirischen SPÖ“ an: „Wir haben uns da und dort in den letzten Jahren zu sehr von der Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer entfernt, das wissen wir.“ Im Zentrum aller politischen Entscheidungen müssten immer die arbeitenden Menschen stehen. „Denn wer täglich leistet, hat auch ein Recht darauf, in Wohlstand zu leben und sich aus eigener Kraft etwas aufzubauen.“