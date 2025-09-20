„Max Lercher muss am heutigen Parteitag liefern“

Ein kleines Frühstück mit Kipferl und Kaffee soll die hungrigen Mägen der 1000 Gäste und Delegierten füllen, bevor sie beim SPÖ-Parteitag in der Premstätten-Halle der Verkündung des Direktwahlergebnisses lauschen. Dass Max Lercher als neuer Parteichef in die Kameras lachen wird, ist klar (es gab keinen Gegenkandidaten), die Frage ist nur, mit wie viel Prozent in der Tasche er seine Grundsatzrede anstimmen wird.