Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politik-Analyst:

„Max Lercher muss am heutigen Parteitag liefern“

Steiermark
20.09.2025 06:00
Max Lercher wird offiziell Parteichef
Max Lercher wird offiziell Parteichef(Bild: Jauschowetz Christian)

1000 Gäste kommen heute zum Parteitag der steirischen SPÖ nach Premstätten. Max Lercher wird offiziell zum roten Vorsitzenden gekürt – spannend ist nur, wie viel Prozent der Mitgliederstimmen er einheimst. „Er muss heute liefern“, sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer.  

0 Kommentare

Ein kleines Frühstück mit Kipferl und Kaffee soll die hungrigen Mägen der 1000 Gäste und Delegierten füllen, bevor sie beim SPÖ-Parteitag in der Premstätten-Halle der Verkündung des Direktwahlergebnisses lauschen. Dass Max Lercher als neuer Parteichef in die Kameras lachen wird, ist klar (es gab keinen Gegenkandidaten), die Frage ist nur, mit wie viel Prozent in der Tasche er seine Grundsatzrede anstimmen wird.

„Es wird spannend, ob sich die steirische SPÖ hinter seinem geradlinigen und bürgernahen Kurs versammeln wird“, meint Politik-Analyst Christoph Haselmayer (IFDD) zur „Krone“. Lercher habe die steirische SPÖ jedenfalls „in einer schwierigen landespolitischen Situation und mit viel Gegenwind auf Bundesebene übernommen und sie trotz Unkenrufen vom linken Flügel sehr rasch stabilisiert“. Das sei ein großes Plus.

Christoph Haselmayer (IFDD)
Christoph Haselmayer (IFDD)(Bild: Jauschowetz Christian)

„Er fährt eigenständigeren Kurs“
Zugutekomme dem Obersteirer aber auch, dass er sich anders als sein Parteichef Andreas Babler positioniere, etwa beim Thema Asyl oder bei den Pensionen.

Lesen Sie auch:
Christian Kern und Max Lercher lenkten einst die Bundes-SPÖ. 
Max Lercher vor Kür
Steirische SPÖ: Ex-Kanzler Kern hilft bei Neustart
17.09.2025
Steirische Direktwahl
Kein Konkurrent: Nur Lercher will SPÖ-Chef werden
24.04.2025
Teuerungsausgleich
SPÖ-Lercher: „Kein Sparen bei den Pensionisten“
07.09.2025

„Er fährt dadurch einen viel eigenständigeren Kurs“, sagt der Meinungsforscher. Auch wenn er viel im Land unterwegs sei und dort Zustimmung ernte, brauche Lercher die Genossen an seiner Seite. „Er hat Druck, am Parteitag zu liefern!“

Porträt von Jörg Schwaiger
Jörg Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
162.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
128.808 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
127.871 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1655 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf