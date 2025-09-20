„Max Lercher muss am heutigen Parteitag liefern“

1000 Gäste kommen heute zum Parteitag der steirischen SPÖ nach Premstätten. Max Lercher wird offiziell zum roten Vorsitzenden gekürt – spannend ist nur, wie viel Prozent der Mitgliederstimmen er einheimst. „Er muss heute liefern“, sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer.
Ein kleines Frühstück mit Kipferl und Kaffee soll die hungrigen Mägen der 1000 Gäste und Delegierten füllen, bevor sie beim SPÖ-Parteitag in der Premstätten-Halle der Verkündung des Direktwahlergebnisses lauschen. Dass Max Lercher als neuer Parteichef in die Kameras lachen wird, ist klar (es gab keinen Gegenkandidaten), die Frage ist nur, mit wie viel Prozent in der Tasche er seine Grundsatzrede anstimmen wird.
„Es wird spannend, ob sich die steirische SPÖ hinter seinem geradlinigen und bürgernahen Kurs versammeln wird“, meint Politik-Analyst Christoph Haselmayer (IFDD) zur „Krone“. Lercher habe die steirische SPÖ jedenfalls „in einer schwierigen landespolitischen Situation und mit viel Gegenwind auf Bundesebene übernommen und sie trotz Unkenrufen vom linken Flügel sehr rasch stabilisiert“. Das sei ein großes Plus.
„Er fährt eigenständigeren Kurs“
Zugutekomme dem Obersteirer aber auch, dass er sich anders als sein Parteichef Andreas Babler positioniere, etwa beim Thema Asyl oder bei den Pensionen.
„Er fährt dadurch einen viel eigenständigeren Kurs“, sagt der Meinungsforscher. Auch wenn er viel im Land unterwegs sei und dort Zustimmung ernte, brauche Lercher die Genossen an seiner Seite. „Er hat Druck, am Parteitag zu liefern!“
