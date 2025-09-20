Aktivisten lassen Autos statt der Fußgänger warten

Die Daniel-Gran-Straße ist vor allem zu den Stoßzeiten eine vielbefahrene Hauptverkehrsader in der Landeshauptstadt. Für Fußgänger und Radfahrer, die diese auf Höhe des Mühlbaches queren wollen, gibt es zwar eine Bedarfsampel: „Aber drückt man den Knopf, wartet man oft minutenlang auf Grün“, schildert Flora Peham von Fridays for Future (FFF). Und das, obwohl hier eine morgendliche Fußgänger- und Radlerroute vom Bahnhof in den Norden der Stadt sowie zur Fachhochschule verläuft.