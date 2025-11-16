Tigermücke siedelt sich vermehrt in Österreich an

Auch gegen Chikungunya, eine weitverbreitete Tropenkrankheit, die zu langanhaltenden Gelenkschmerzen führen kann, gibt es eine Schutzimpfung. Der Einzeldosis-Lebendimpfstoff wirkt gegen alle weltweit zirkulierenden Virusvarianten und ist ab 12 Jahren zugelassen. Empfohlen für Reisende in Endemiegebieten (Südamerika, Indien, Afrika, Südeuropa). „Zudem gibt es jetzt auch einen zweiten Impfstoff, der keine Lebendimpfstoff ist und ebenfalls ab 12 Jahren eingesetzt werden kann“, so Dr. Hollenstein. Zika-Impfstoff gibt es noch keinen.