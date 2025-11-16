Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Überwintern hindern

Tigermücke siedelt sich vermehrt in Österreich an

Gesund
16.11.2025 06:00
Die ursprünglich in Asien beheimatete Stechmückenart ist bereits in Teilen Österreichs ...
Die ursprünglich in Asien beheimatete Stechmückenart ist bereits in Teilen Österreichs etabliert.(Bild: MH)

Infolge des Klimawandels breiten sich sogenannte „invasive Gelsenarten“, die man nur aus fernen Regionen kannte, vermehrt in Europa aus. So etwa die Asiatische Tigermücken, die mittlerweile in 16 europäischen Ländern und seit 2022 in Österreich in allen Bundesländern nachgewiesen wurde. 

0 Kommentare

Die Tigermücke ist möglicher Überträger von mehr als 20 verschiedenen Krankheiten, wie Dengue-, Zika-, Cikungunya-Fieber. Hierzulande sind noch keine derartigen Infektionen dokumentiert und Experten schätzen das von den Tigermücken ausgehende Gesundheitsrisiko noch gering ein.

„Im südlichen Europa werden jedoch seit 2010 praktisch jedes Jahr in den Sommermonaten dort erworbenen Dengue-Fälle verzeichnet: Kroatien, Italien, Frankreich und Spanien haben kleine Epidemien mit Fallzahlen von wenigen Einzelfällen bis über 200 Erkrankungen“, berichtet Infektiologin Univ. Doz. Dr. Ursula Hollenstein, Traveldoc – Reisemedizinisches Zentrum, Wien.

Auch Chikungunya-Fälle werden in etwas größeren Abständen in Italien und Frankreich diagnostiziert. Dr. Hollenstein: „2025 waren es in Frankreich bisher über 700 dokumentierte Fälle, wahrscheinlich ausgehend von der zu Frankreich gehörenden Insel La Reunion im Indischen Ozean, die seit Beginn des Jahres hohe Erkrankungszahlen meldet.“

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Menschen, die sich in betroffenen Regionen aufhalten, sollten sich daher vor Mückenstichen schützen, insbesondere ältere Menschen, Kinder und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Empfohlen wird: Mückenschutzspray verwenden, lange Ärmel und Hosen tragen, Bettnetze verwenden. Symptome wie plötzliches Fieber und Gliederschmerzen rasch vom Arzt abklären lassen.

Impfung gegen Dengue und Chikungunya
Gegen das Dengue-Fieber ist ein Impfstoff in Österreich verfügbar. Empfohlen für Personen, die bereits einmal an Dengue erkrankt waren, in Einzelfällen auch für Vielreisende oder bei erhöhtem Risiko. Die Impfung erfolgt in zwei Dosen mit drei Monaten Abstand.

Auch gegen Chikungunya, eine weitverbreitete Tropenkrankheit, die zu langanhaltenden Gelenkschmerzen führen kann, gibt es eine Schutzimpfung. Der Einzeldosis-Lebendimpfstoff wirkt gegen alle weltweit zirkulierenden Virusvarianten und ist ab 12 Jahren zugelassen. Empfohlen für Reisende in Endemiegebieten (Südamerika, Indien, Afrika, Südeuropa). „Zudem gibt es jetzt auch einen zweiten Impfstoff, der keine Lebendimpfstoff ist und ebenfalls ab 12 Jahren eingesetzt werden kann“, so Dr. Hollenstein. Zika-Impfstoff gibt es noch keinen.

Die Expertin weiter: „Therapeutisch steht gegen Dengue, Chikungunya und Zika noch keine kausale Behandlung zur Verfügung. Außer Symptombekämpfung wie Fiebersenkung und Schmerzmedikation ist nichts einsetzbar.“ Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung einer Ansteckung besteht daher generell im Schutz vor Mückenstichen.

Lesen Sie auch:
Die Asiatische Tigermücke kann mehr als 20 Krankheitserreger übertragen.
Tigermücke und Co
Viruserkrankungen durch Stechmücken auf Vormarsch
20.08.2025
Tropenkrankheit
Chikungunya-Impfstoff in Österreich verfügbar
27.03.2025

Vor dem Winter die Brutstätten beseitigen
Dazu zählen vor allem die Vermeidung von Brutstätten rund um Haus oder Wohnung – auch jetzt, um das Überwintern der Eier bzw. Larven zu verhindern. Somit gilt es, kein stehendes Wasser zu bieten: Blumentopfuntersetzer, Gießkannen, Vogeltränken oder Regentonnen abdecken oder mindestens einmal pro Woche leeren, verstopfte Dachrinnen reinigen und Behälter trocken lagern.

Porträt von Regina Modl
Regina Modl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Menopause verstehen
So kommen Frauen gut durch die Wechseljahre
Digitaler Sehstress
Darum werden wir immer kurzsichtiger
Multiple Sklerose
Diese neuen Therapien geben Hoffnung
Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Gesund
Am Überwintern hindern
Tigermücke siedelt sich vermehrt in Österreich an
Moderne Therapien
Raus aus der Spirale von Ängsten und Zwängen
Krone Plus Logo
Über 50 Marathons
Markus (33): Extremsportler trotz Typ-1-Diabetes
E-Zigaretten beliebt
WHO: Nikotinsucht bei Jugendlichen nimmt zu
Krone Plus Logo
Auswirkung auf Nerven
Kaiserschnitt: Rückenschmerz durch Narbe am Bauch

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf