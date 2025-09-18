Nationalrat startet mit brisanten Themen aus Pause

Waffengesetz vor Verschärfung

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die geplante Verschärfung des Waffengesetzes, die als direkte Reaktion auf den verheerenden Amoklauf an einer Grazer Schule eingebracht wird. Bei den ORF-Reformen geht es unter anderem um die Abschaffung des Anhörungsrechts der Länder bei der Bestellung von ORF-Landesdirektoren sowie um Erleichterungen für Unternehmen mit mehreren Standorten bei der ORF-Gebühr.