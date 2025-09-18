Immer mehr Tote durch „hirnfressende Amöbe“

Taskforce zur Eindämmung

Von den diesjährigen Fällen wurden allein 24 Infektionen und neun Todesfälle im September gemeldet. Der Arzt Altaf Ali, der zu einer Taskforce zur Eindämmung der Fälle in Kerala gehört, äußerte sich besorgt, dass die diesjährigen Infektionen in Kerala verstreut und nicht wie bisher in einzelnen begrenzten Gebieten aufträten. Als Konsequenz gebe es „Tests in großem Stil in dem Bundesstaat, um Fälle zu entdecken und zu behandeln“, sagte der Mediziner der Nachrichtenagentur AFP.