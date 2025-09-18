Vorteilswelt
Alarm in Indien

Immer mehr Tote durch „hirnfressende Amöbe“

Wissenschaft
18.09.2025 13:15
Die Amöbe Naegleria fowleri gelangt durch verunreinigtes Wasser in den menschlichen Körper. Sie ...
Die Amöbe Naegleria fowleri gelangt durch verunreinigtes Wasser in den menschlichen Körper. Sie kann Hirngewebe zerstören.(Bild: Science Photo Library / picturedesk.com)

Im südindischen Bundesstaat Kerala schlagen die Behörden Alarm wegen zunehmender Todesfälle durch eine das Gehirn zerstörende Amöbe. Demnach wurden seit Jahresbeginn 72 Infektionen mit der Amöbe Naegleria fowleri registriert und 19 Todesfälle.

Zwar seien die Fallzahlen immer noch sehr niedrig, die Zahl der Todesfälle habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr aber verdoppelt, erklärten die Behörden am Donnerstag. 2024 waren es demnach 36 Infektionen und neun Todesfälle gewesen.

Taskforce zur Eindämmung
Von den diesjährigen Fällen wurden allein 24 Infektionen und neun Todesfälle im September gemeldet. Der Arzt Altaf Ali, der zu einer Taskforce zur Eindämmung der Fälle in Kerala gehört, äußerte sich besorgt, dass die diesjährigen Infektionen in Kerala verstreut und nicht wie bisher in einzelnen begrenzten Gebieten aufträten. Als Konsequenz gebe es „Tests in großem Stil in dem Bundesstaat, um Fälle zu entdecken und zu behandeln“, sagte der Mediziner der Nachrichtenagentur AFP.

Naegleria fowleri
Naegleria fowleri(Bild: Science Photo Library / picturedesk.com)

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wird Naegleria fowleri oft als „hirnfressende Amöbe“ bezeichnet, weil sie das Hirn befallen und Hirngewebe zerstören könne. Wenn die Amöbe das Gehirn eines Menschen erreicht, kann dies demnach eine Infektion verursachen, die in 95 Prozent der Fälle tödlich ist. Naegleria-fowleri-Infektionen seien „sehr selten, aber fast immer tödlich“, heißt es in den CDC-Erläuterungen.

Gelangen durch die Nase in den Organismus
Die gefährlichen Einzeller leben in warmen Süßwassergewässern und gelangen durch die Nase in den menschlichen Organismus. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören zu den Symptomen eines Naegleria-fowleri-Befalls Kopfschmerzen, Fieber und Erbrechen.

Eine Illustration der US-Gesundheitsbehörde CDC zu Naegleria fowleri.
Eine Illustration der US-Gesundheitsbehörde CDC zu Naegleria fowleri.(Bild: CDC)
Lesen Sie auch:
Der sechzehn Monate alte Michael erkrankte an einer schweren Infektion, durch die er neun Tage ...
Nach Pool-Besuch
USA: Bub (1) stirbt durch hirnfressenden Parasit
02.04.2025
Befällt Parasiten
Gefinkeltes Riesenvirus in Klosterneuburg entdeckt
25.04.2024
Krone Plus Logo
Krankheiten im Ausland
„Hirnfresser“: Davor sollen sich Urlauber schützen
08.07.2023

Die Beschwerden nähmen dann schnell zu und umfassten „Anfälle, einen veränderten Geisteszustand, Halluzinationen und Koma“. Seit 1962 wurden weltweit knapp 550 Infektionen mit der Amöbe gemeldet, die meisten in den USA, Indien, Pakistan und Australien.

Alarm in Indien
Immer mehr Tote durch „hirnfressende Amöbe“
Krone Plus Logo
Vielfältige Wirkung
Herrlich! Darum sollten Sie öfter draußen schlafen
Impfärzte appellieren
Virenanstieg im Abwasser: Droht neue Corona-Welle?
krone.at fliegt mit
Schicken Sie Ihren Namen auf die Reise zum Mond
Renaissance der Dinos
Die legendäre „Dinoinsel“ von der Hohen Wand
