Mont Blanc schrumpft wegen eklatanter Eisschmelze

Damit erreicht der Klimawandel Höhenlagen, die lange als weitgehend unbeeinflusst galten. Darauf weist die Stiftung „Montagna Sicura“ im norditalienischen Courmayeur hin. Grundlage war für die Forschenden neue Auswertungen einer italienisch-französischen wissenschaftlichen Mission, die gemeinsam mit dem Laboratoire Edytem der Université de Savoie Mont-Blanc im Rahmen des internationalen Jahres zum Schutz der Gletscher durchgeführt wurde. „Die topografische Vermessung diente nicht nur dazu, die Gipfelhöhe festzulegen, sondern auch dazu, das gesamte Umfeld der Spitze zu erfassen, um künftige Veränderungen und Entwicklungen messen zu können“, erklärte Fabrizio Troilo, Forschungskoordinator der Stiftung.