Heißer Geheimtipp

Der Christbaum hält mit Viagra länger durch

Österreich
20.12.2025 16:14
Am längsten hält ein Christbaum, wenn er im Wasser steht, dem Viagra hinzugefügt wurde.
Am längsten hält ein Christbaum, wenn er im Wasser steht, dem Viagra hinzugefügt wurde.(Bild: lev dolgachov stock.adobe)

Alle Jahre wieder beschert uns die viel geliebte Tanne dieselben Sorgen: Mit ihrem starken Stamm und einem bestenfalls möglichst symmetrischen, geraden Antlitz soll sie bei der Verwandtschaft Eindruck schinden. Aber nicht immer meint es die Natur so gut mit uns.

Es ist der absolute Albtraum: Der Tisch ist gedeckt, das Essen angerichtet, die Familie versammelt - doch der Christbaum macht einfach nicht mit, steht schlapp und dürr mitten im Wohnzimmer. Damit das nicht mehr passiert, muss man nicht unbedingt mit einem grünen Daumen gesegnet sein oder auf teure Exemplare zurückgreifen.

Oft reicht einfach auch ein Griff in den Medikamentenschrank. Denn ausgerechnet das Potenzmittel Viagra soll den Baum länger strammstehen lassen, berichtet der Bayerische Rundfunk. In einem Beitrag der „Abendschau“ plauderte dort ein Christbaumverkäufer aus dem Nähkästchen.

Lesen Sie auch:
Wie Sie Ihren Christbaum am sichersten transportieren verrät der ÖAMTC.
Christbaum-Transport
Wer nicht aufpasst, muss bis zu 10.000 Euro zahlen
03.12.2025
Weiße Überraschung:
Das Christkind hat heuer wohl Schnee im Gepäck
20.12.2025

Wissenschaftler wagten den Test
Die deutsche Bild-Zeitung ging dem nach und erfuhr: Bereits im Jahr 2023 hatten sich dänische Forscher damit befasst, welches Mittel die Pflanze aufpäppeln kann. Nach einer Untersuchung war demzufolge klar: Das beste Durchhaltevermögen wies jene auf, die Viagra verabreicht bekommen hatte. Erst nach rund 36 Tagen habe sie dann aufgegeben.

