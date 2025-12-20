Der Christbaum hält mit Viagra länger durch

Es ist der absolute Albtraum: Der Tisch ist gedeckt, das Essen angerichtet, die Familie versammelt - doch der Christbaum macht einfach nicht mit, steht schlapp und dürr mitten im Wohnzimmer. Damit das nicht mehr passiert, muss man nicht unbedingt mit einem grünen Daumen gesegnet sein oder auf teure Exemplare zurückgreifen.