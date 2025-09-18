19-Jähriger soll Hotels in Kaprun geprellt haben

Ein 19-jähriger Österreicher steht im Verdacht, in Kaprun mehrere Einmietbetrügereien begangen zu haben. Er soll sich in zwei Hotels einquartiert haben, ohne zu bezahlen. Laut Polizei belief sich die offene Summe auf mehr als tausend Euro. Der Mann wurde angezeigt, Ermittlungen laufen.
Mehrere Nächte im Hotel, aber keine Bezahlung: Ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger geriet in Kaprun ins Visier der Polizei. Zwischen 12. und 17. September hatte er ein Zimmer in einem Vier-Stern-Hotel bezogen. Schon beim Einchecken soll er laut Ermittlern den Vorsatz gehabt haben, die fällige Summe von über 1000 Euro nicht zu begleichen.
Bei seiner Einvernahme erklärte der Mann, er verfüge über keinerlei Bargeld und könne die Kosten nicht bezahlen. Noch während dieser Amtshandlung meldete sich ein weiterer Beherbergungsbetrieb. Dort soll sich derselbe 19-Jährige bereits zwischen 7. und 12. September eingemietet haben, ebenfalls ohne die Rechnung zu begleichen. Die Polizei zeigte den Verdächtigen bei der Staatsanwaltschaft an. Weitere Ermittlungen waren im Gange.
