19-Jähriger soll Hotels in Kaprun geprellt haben

Bei seiner Einvernahme erklärte der Mann, er verfüge über keinerlei Bargeld und könne die Kosten nicht bezahlen. Noch während dieser Amtshandlung meldete sich ein weiterer Beherbergungsbetrieb. Dort soll sich derselbe 19-Jährige bereits zwischen 7. und 12. September eingemietet haben, ebenfalls ohne die Rechnung zu begleichen. Die Polizei zeigte den Verdächtigen bei der Staatsanwaltschaft an. Weitere Ermittlungen waren im Gange.