Bergretter bargen Verletzen vom Falkenstein

Mit einer Fußverletzung endete die Wanderung auf den Falkenstein beim Wolfgangsee am Sonntag für einen 28-jährigen Tennengauer. Sechs Mitglieder der Bergrettung St. Wolfgang stiegen zu dem Verletzten auf. Dabei stellte vor allem der schmale Steig die Bergretter vor Herausforderungen ...
Eng und mit hohen Felsstufen durchsetzt ist der Steig auf den Falkenstein. Und genau diesen mussten die sechs Bergretter aus St. Wolfang am Sonntag bewältigen – inklusive teils eisiger, rutschiger Abschnitte, etwas Schnee und übrig gebliebenem Laub.
Sie wurden am Sonntag um 15 Uhr zum Einsatz alarmiert. Nach der Erstversorgung des Verletzten wurde dieser in einer Unfalltrage gesichert, bevor es – verpackt in Vakuummatratze und Thermosack – gemeinsam in Richtung Tal ging.
Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den Rettern, den Verletzten sicher vom Berg zu bringen. Im Tal wurde er knapp drei Stunden nach der Alarmierung dem Roten Kreuz übergeben.
