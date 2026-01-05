Zaun brannte: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Es war 5 Uhr früh, als der Alarm bei der Feuerwehr Oberndorf einging. Bereits bei der Ankunft wies ein Nachbar die Einsatzkräfte ein und verkürzte so die Suche nach der Brandstelle. Der Mann hatte den brennenden Zaun bereits bemerkt und mit einem Kleinfeuerlöscher erste Löschmaßnahmen durchgeführt, heißt es im Bericht der Feuerwehr.