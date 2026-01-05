Vorteilswelt
Feuerwehr-Einsatz

Zaun brannte: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Salzburg
05.01.2026 18:56
Feuerwehr und Polizei beim Einsatzort in Oberndorf.
Feuerwehr und Polizei beim Einsatzort in Oberndorf.

Dank des beherzten Eingreifens eines Nachbarn ging ein Brand am Montag in einer Wohnsiedlung in Oberndorf glimpflich aus. Ein Holzzaun hatte Feuer gefangen. Sofort griff der Nachbar zum Feuerlöscher. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm nach Eintreffen – und lobte das rasche Einschreiten.

Es war 5 Uhr früh, als der Alarm bei der Feuerwehr Oberndorf einging. Bereits bei der Ankunft wies ein Nachbar die Einsatzkräfte ein und verkürzte so die Suche nach der Brandstelle. Der Mann hatte den brennenden Zaun bereits bemerkt und mit einem Kleinfeuerlöscher erste Löschmaßnahmen durchgeführt, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Feuerwehr lobt rasches Einschreiten
Die Floriani-Jünger mussten daraufhin nur mehr Nachlöscharbeiten bei Mülltonnen und dem Holzgartenzaun durchführen. „Dem beherzten Einschreiten des Nachbarn sowie weiteren positiven Umständen (wie der kalten Witterung) ist es zu verdanken, dass es zu keinem größeren Brandereignis gekommen ist“, betonte die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Grund: Die betroffene Waldrandsiedlung sei aufgrund vieler aneinander gebauter Reihenhäuser und weiterer Faktoren eine „besondere Herausforderung“ für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Salzburg

