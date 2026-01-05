Zaun brannte: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Dank des beherzten Eingreifens eines Nachbarn ging ein Brand am Montag in einer Wohnsiedlung in Oberndorf glimpflich aus. Ein Holzzaun hatte Feuer gefangen. Sofort griff der Nachbar zum Feuerlöscher. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm nach Eintreffen – und lobte das rasche Einschreiten.
Es war 5 Uhr früh, als der Alarm bei der Feuerwehr Oberndorf einging. Bereits bei der Ankunft wies ein Nachbar die Einsatzkräfte ein und verkürzte so die Suche nach der Brandstelle. Der Mann hatte den brennenden Zaun bereits bemerkt und mit einem Kleinfeuerlöscher erste Löschmaßnahmen durchgeführt, heißt es im Bericht der Feuerwehr.
Feuerwehr lobt rasches Einschreiten
Die Floriani-Jünger mussten daraufhin nur mehr Nachlöscharbeiten bei Mülltonnen und dem Holzgartenzaun durchführen. „Dem beherzten Einschreiten des Nachbarn sowie weiteren positiven Umständen (wie der kalten Witterung) ist es zu verdanken, dass es zu keinem größeren Brandereignis gekommen ist“, betonte die Feuerwehr in ihrem Bericht.
Grund: Die betroffene Waldrandsiedlung sei aufgrund vieler aneinander gebauter Reihenhäuser und weiterer Faktoren eine „besondere Herausforderung“ für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.