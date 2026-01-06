Ein volles Haus beim Testkracher gegen die Bayern

Wie 2025 startet Fußball-Vizemeister Salzburg auch 2026 mit einem Testspielkracher gegen Bayern München in das neue Jahr! Die Bullen dürfen sich heute (15, live auf ServusTV) im Duell mit dem deutschen Rekordchampion – das in 31 Ländern übertragen wird – auch auf ein fast ausverkauftes Haus freuen. 28.000 Tickets waren gestern verkauft, der Gästesektor ist mit 1500 abgesetzten Karten schon voll.