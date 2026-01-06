Ein volles Haus beim Testkracher gegen die Bayern
Bullen-Auftakt
Bevor es in zwei Tagen ins Trainingslager ins türkische Belek geht, steht für Salzburg heute noch ein Testspielhit gegen Bayern München auf dem Programm. Die Bullen dürfen sich bei winterlichen Temperaturen auf ein volles Haus freuen.
Wie 2025 startet Fußball-Vizemeister Salzburg auch 2026 mit einem Testspielkracher gegen Bayern München in das neue Jahr! Die Bullen dürfen sich heute (15, live auf ServusTV) im Duell mit dem deutschen Rekordchampion – das in 31 Ländern übertragen wird – auch auf ein fast ausverkauftes Haus freuen. 28.000 Tickets waren gestern verkauft, der Gästesektor ist mit 1500 abgesetzten Karten schon voll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.