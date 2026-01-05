Eder segelte auf Rang zwei hinter Prevc

Eder landete im ersten Durchgang bei 92,0 m und lag damit hinter Prevc und der Norwegerin Anna Odine Ström. Im Finale sprang die 24-Jährige mit 96,5 m Bestweite und überholte noch Ström. Sie egalisierte damit ihr bestes Ergebnis im Weltcup. „Das ist richtig cool. Vor allem in Villach ist echt immer was los von den Zuschauern her. Mein Fanclub war heute auch da, das hat mich ganz besonders gefreut“, erklärte Eder, die sich in Kärnten sukzessive steigerte. „Die ersten Sprünge waren alle sehr früh. Jetzt habe ich mich überwunden, dass ich zur Kante zufahre und das hat sich ausgezahlt“, so das ÖSV-Ass, das noch hinzufügte: „So macht Skispringen Spaß.“