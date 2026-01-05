„Der Stier ist Kult! Da muss man dabei sein“

Neben Stadler hatten auch Christoph Freund und Alex Zickler, die für die Puma Allstars aufliefen, ihre Gaudi. „Man trifft hier so viele Leute, ich freue mich immer, hier zu sein“, so der Bayern-Sportboss. Auch Zickler zeigte sich begeistert: „Ich war am Sonntag erstmals da und direkt angetan. In der Halle herrscht eine super Stimmung. Es hat Spaß gemacht.“ Freund hat den originalen Stier als Spieler sogar gewonnen. „Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ein- oder zweimal. Das diskutiere ich immer mit meinem Sohn, der ihn letztes Jahr geholt hat. Und er hat ja auch heuer eine Chance“, sagte der 48-Jährige. Denn Filius Simon greift am Dienstag (ab 10) mit Seekirchen an. Auf Freund und die Bayern wartet indes der Test gegen die Bullen.