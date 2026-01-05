„Der Stier ist Kult! Da muss man dabei sein“

Beim Promiturnier des Salzburger Stiers geigten zahlreiche Größen des Fußballs auf. Christoph Freund, Alexander Zickler, Patrik Jezek und Co. hatten am Parkett ihre Gaudi. Auch U17-Vizeweltmeister Hermann Stadler schaute den Legenden auf die Füße.
„Wieso spielst du im Tor? Du bist ja viel zu klein“, grinste Hermann Stadler in Richtung Toni Feldinger, dem zukünftigen Präsidenten des Salzburger Fußballverbands, der beim gestrigen Promistier Ersatzgoalie von Austria Salzburg war. Der Schmäh rannte beim Treffen zahlreicher Fußballgrößen. U17-Vizeweltmeister Stadler, der einen Ehrenanstoß ausgeführt hatte, meinte: „Der Stier ist einfach Kult! Da muss man dabei sein.“ Heute geht es für den ÖFB-Nachwuchstrainer nach Istanbul, wo er gemeinsam mit Präsident Josef Pröll den echten WM-Pokal abholt, der in Wien Station macht. „Eine unglaubliche Sache.“
Neben Stadler hatten auch Christoph Freund und Alex Zickler, die für die Puma Allstars aufliefen, ihre Gaudi. „Man trifft hier so viele Leute, ich freue mich immer, hier zu sein“, so der Bayern-Sportboss. Auch Zickler zeigte sich begeistert: „Ich war am Sonntag erstmals da und direkt angetan. In der Halle herrscht eine super Stimmung. Es hat Spaß gemacht.“ Freund hat den originalen Stier als Spieler sogar gewonnen. „Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ein- oder zweimal. Das diskutiere ich immer mit meinem Sohn, der ihn letztes Jahr geholt hat. Und er hat ja auch heuer eine Chance“, sagte der 48-Jährige. Denn Filius Simon greift am Dienstag (ab 10) mit Seekirchen an. Auf Freund und die Bayern wartet indes der Test gegen die Bullen.
Eigentlich auch im Team der beiden Ex-Salzburger wäre Alex Manninger gewesen. Der ehemalige ÖFB-Teamgoalie war aber nur beim ersten Spiel als Ersatzmann dabei, rauschte danach ab. „Ich muss zu einer Einweihungsparty. Aber ich habe heute keinen Fehler gemacht“, lachte er.
Den Turniersieg holte sich das Team West rund um Markus Scharrer, Patrik Jezek und Goalie Hans-Peter Berger, der sich für jede Partie über eine halbe Stunde aufwärmte. Der in China tätige Ex-Torhüter verriet auch ein kleines Geheimnis: „Bei Chengdu Rongcheng lief mein Vertrag aus. Aber ich bleibe wohl in Asien, stehe kurz vor einer Unterschrift als Tormanntrainer bei Beijing Guoan.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.