Internet-Betrug beim Kauf von Rasentrimmer

Über einen Klick auf das Produktbild geriet die Frau auf die täuschend echte Website der Betrüger, die von einem tatsächlich existierenden Diskonter nachgebaut wurde. Als sie sich für einen Rasentrimmer entschied und diesen bezahlte, erhielt die 38-Jährige keine Bestellbestätigung. Daraufhin informierte sie ihre Bank. Die autorisierte Buchung in Höhe von 70 Euro konnte nicht gestoppt werden. Aber: Weitere acht Abbuchungsversuche durch die Betrüger konnte die Bank mittels Kontosperre vereiteln.