Schaden: 70 Euro

Internet-Betrug beim Kauf von Rasentrimmer

Salzburg
20.08.2025 09:00
Symbolbild(Bild: Thurner Samuel)

Eine Flachgauerin (38) wurde Opfer von Internet-Betrügern. Die Frau wollte sich einen Rasentrimmer kaufen und suchte auf einer Suchmaschine nach entsprechenden Produkten. Dabei geriet sie auf die von Betrügern nachgebaute Homepage eines vermeintlichen Diskonters. 

Über einen Klick auf das Produktbild geriet die Frau auf die täuschend echte Website der Betrüger, die von einem tatsächlich existierenden Diskonter nachgebaut wurde. Als sie sich für einen Rasentrimmer entschied und diesen bezahlte, erhielt die 38-Jährige keine Bestellbestätigung. Daraufhin informierte sie ihre Bank. Die autorisierte Buchung in Höhe von 70 Euro konnte nicht gestoppt werden. Aber: Weitere acht Abbuchungsversuche durch die Betrüger konnte die Bank mittels Kontosperre vereiteln.

Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall. Betrüger versuchen zuletzt immer öfter durch das Nachbauen von existierenden Plattformen und Websites, Menschen zu täuschen, um an ihr Geld zu kommen. 

