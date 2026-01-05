Gesuchter Mann im Zug nach Salzburg festgenommen

Mutmaßlichen Verbrecher im Zug festgenommen
Versuchter Mord
So was kommt auch nicht aller Tage vor: Im Zug von München nach Salzburg kontrollierten Schienenfahnder der bayerischen Polizei am Freitagnachmittag einen Mann. Prompt stellte sich heraus, dass er wegen versuchten Mordes gesucht wird.
Der 25-jährige Pakistani soll im Mai 2025 in Italien einen Mordversuch begangen haben. Daher wird der Mann von den italienischen Behörden gesucht und soll ausgeliefert werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Generalstaatsanwaltschaft München hat beantragt, dass der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Der Pakistani sitzt nun in Haft in Bayern und soll nach Italien ausgeliefert werden.
