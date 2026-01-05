Zweite Dakar-Etappe: Mateschitz verbessert sich

Mateschitz auf Rang 67

Der unter dem Namen „Mark Mustermann“ antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz beendete die Etappe mit 53:08 Minuten Rückstand auf Rang 67 und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 75 (+2:17:32 Stunden). Seine Partnerin Victoria Swarovski, die als „Vic Flip“ antritt, beendete die Etappe als 127., diesen Platz hat sie auch in der Gesamtwertung inne.