„Für den Ernstfall haben wir ein Seil mit“

Eder segelte auf Rang zwei hinter Prevc
Bei Heim-Weltcup
Die aktuell frostigen Temperaturen locken in der Stadt Salzburg zahlreiche Wintersportler auf den Leopoldskroner Weiher. Die geltenden Verbote und Warnungen halten nur wenige davon ab. Eislaufen in der Natur sei eben „wunderschön“ – wie es gegenüber der „Krone“ beim Lokalaugenschein heißt.
Von blitzblank bis schneebedeckt zeigt sich der Leopoldskroner Weiher in der Stadt Salzburg von seiner winterlichen Seite. Das Natureis lockt zahlreiche Besucher an – von Spaziergängern über Eisläufer bis hin zu Eishockeyvereinen. Dabei ist die Fläche offiziell gar nicht freigegeben.
