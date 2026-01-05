„Für den Ernstfall haben wir ein Seil mit“

Die aktuell frostigen Temperaturen locken in der Stadt Salzburg zahlreiche Wintersportler auf den Leopoldskroner Weiher. Die geltenden Verbote und Warnungen halten nur wenige davon ab. Eislaufen in der Natur sei eben „wunderschön“ – wie es gegenüber der „Krone“ beim Lokalaugenschein heißt.