Beinbruch: Winterwanderin vom Stablberg geborgen

Zu einer verletzten Wanderin rückte die Bergrettung Zell am See am Sonntagnachmittag aus. Die Frau konnte gegen 15 Uhr mit einem gebrochenen Unterschenkel am Stablberg in Maishofen nicht mehr weiter und alarmierte die Einsatzkräfte.
Für die Bergrettung ging es mit einem Fahrzeug und gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr auf den Berg. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten die Einsatzkräfte die verletzte Wanderin.
Nach der Erstversorgung wurde sie in einer Unfalltrage zu den Fahrzeugen gebracht, bevor es mit dem Feuerwehrauto in Richtung Tal ging. Dort wurde die Frau an das Rote Kreuz übergeben.
