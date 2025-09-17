Kryptobetrüger brachte Flachgauer um 100.000 Euro

Salzburg mit stärkstem Anstieg bei Insolvenzen
Ein 43-jähriger Flachgauer hat sich bei der Geldanlage im Internet ordentlich verzockt. Scheinbar investierte er in Kryptowährungen und Aktien. Am Ende war aber ein sechsstelliger Betrag weg ...
Am 20. August startete der 43-jährige Flachgauer seine scheinbaren Geldanlagen im Internet. Ein Betrüger brachte ihn über einen Kommunikationsdienst dazu, Geld in Kryptowährungen und Aktien zu veranlagen. Insgesamt investierte der Flachgauer 100.001 Euro.
Am Dienstag dämmerte es dem Flachgauer schließlich, er erkannte die Betrugsabsicht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt jetzt.
