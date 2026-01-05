Ab 16.30 Uhr LIVE: Stand in Bischofshofen-Quali

Der Triumph bei der 74. Vierschanzentournee ist für die österreichischen Skispringer nach dem Bergiselspringen noch unrealistischer geworden. Denn Weltcup-Dominator Domen Prevc behielt am Sonntag in Innsbruck die Nerven und baute seinen Vorsprung auf das rot-weiß-rote Verfolger-Duo Jan Hörl und Stephan Embacher weiter aus. Vor dem finalen Dreikönigsspringen in Bischofshofen am Dienstag (16.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hat der Slowene einen Respektabstand von 41,4 Punkten auf Hörl.