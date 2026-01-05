Ab 16.30 Uhr LIVE: Stand in Bischofshofen-Quali

Bei der Vierschanzentournee steht heute die Qualifikation in Bischofshofen auf dem Programm. Um 16.30 Uhr geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Zwischenstand:
Der Triumph bei der 74. Vierschanzentournee ist für die österreichischen Skispringer nach dem Bergiselspringen noch unrealistischer geworden. Denn Weltcup-Dominator Domen Prevc behielt am Sonntag in Innsbruck die Nerven und baute seinen Vorsprung auf das rot-weiß-rote Verfolger-Duo Jan Hörl und Stephan Embacher weiter aus. Vor dem finalen Dreikönigsspringen in Bischofshofen am Dienstag (16.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hat der Slowene einen Respektabstand von 41,4 Punkten auf Hörl.
Hier der Stand in der Tournee-Wertung:
Embacher liegt weitere 0,3 Zähler hinter Hörl. Die beiden ÖSV-Adler müssten in den verbleibenden zwei Durchgängen umgerechnet fast 24 Meter aufholen, um Prevc doch noch abzufangen. Heute steht zuerst einmal die Quali auf dem Programm.
