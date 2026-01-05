Eisbullen müssen in Bozen nachsitzen

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist aktuell einfach nicht zu stoppen. Beim 1000. Ligaspiel von Klub-Ikone Thomas Raffl gab‘s in Bozen den elften Sieg am Stück. Für diesen mussten die Bulls aber lange Zeit kämpfen.
Für den Jubilar Thomas Raffl (1000. Ligapartie) gab’s schon vor dem Aufwärmen ein kleines Geschenk. Luftballons in Form der Zahl 1000 schmückten seinen Platz in der Kabine. Das Kunstwerk der Teambetreuer zierte während der Partie auch die Spielerbank der Bulls. Am Freitag soll die Klub-Ikone am Rande des Heimspiels gegen Ljubljana (19.15) dann auf eigenem Eis geehrt werden.
Hitziges Duell in Bozen
Im Spiel wurden dann aber keinerlei Gastgeschenke verteilt. Zu umkämpft war das Duell der beiden Dauerrivalen. „Da wartet ein richtig harter Brocken auf uns“, warnte Kapitän Raffl schon vor der Partie in Südtirol. Und genau das zeigte sich auch auf dem Eis. Auf Mario Hubers Führung glichen die Gastgeber durch Bradley aus und hatten auch im Anschluss darauf die gefährlicheren Torchancen. Denn ab dem Mitteldrittel hatte Schlussmann David Kickert – der erneut den Vorzug vor Atte Tolvanen erhielt – alle Hände voll zu tun und packte einige starke Paraden aus.
Diese sorgten dafür, dass die Partie auch im Schlussabschnitt keinen Treffer zu bieten hatte und am Ende einen Nachschlag benötigte.
Zittern bis zum Schluss
In der Overtime verpassten es die Salzburger, in Überzahl den Zusatzpunkt zu sichern und verschoben das Vorhaben auf das Penaltyschießen. Während Kickert alle drei italienischen Versuche parieren konnte, netzte der Meister durch Troy Bourke ein. Lucas Thaler und Brandon Coe scheiterten zwar bei ihren Versuchen, jubelten am Ende aber doch über den elften Sieg in Folge in der Eishockey-Liga. „Es war nicht einfach, in Bozen zu bestehen. Das Team hat erneut die Kleinigkeiten richtig gemacht“, lobte Trainer Manny Viveiros.
