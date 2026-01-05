Eisbullen müssen in Bozen nachsitzen

Hitziges Duell in Bozen

Im Spiel wurden dann aber keinerlei Gastgeschenke verteilt. Zu umkämpft war das Duell der beiden Dauerrivalen. „Da wartet ein richtig harter Brocken auf uns“, warnte Kapitän Raffl schon vor der Partie in Südtirol. Und genau das zeigte sich auch auf dem Eis. Auf Mario Hubers Führung glichen die Gastgeber durch Bradley aus und hatten auch im Anschluss darauf die gefährlicheren Torchancen. Denn ab dem Mitteldrittel hatte Schlussmann David Kickert – der erneut den Vorzug vor Atte Tolvanen erhielt – alle Hände voll zu tun und packte einige starke Paraden aus.