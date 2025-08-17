Drei Pongauer verloren 300.000 Euro an Betrüger

Und der nächste Fall von Cyber-Betrug: Diesmal erwischte es drei Pongauer (49, 52, 54), die Geld in Aktien, Fonds und Co. investieren wollten. Dazu hatten sie sich auf der Plattform eines tatsächlich existierenden Brokers angemeldet. Was sie nicht wussten: Es war eine von Betrügern nachgebaute Online-Plattform.
Die drei Pongauer, die sich untereinander auch kannten, investierten zwischen Juli und August insgesamt rund 300.000 Euro in Finanzprodukte wie Aktien, Blocktrades, Exchange-Traded Funds etc. Dazu befanden sie sich auf einer tatsächlich existierenden Handelsplattform für Wertpapiere, die aber von den Internet-Betrügern originalgetreu nachgebaut wurde.
Betrüger forderten Provision
Laut Polizei verwalteten sie ihre Investitionen eigenverantwortlich und unter Mithilfe einer vermeintlichen Anlagebetreuerin, die über einen Messenger-Dienst Kaufempfehlungen aussprach, beispielsweise für Aktien. Als das Trio versuchte, erzielte Gewinne auszahlen zu lassen, forderten die Betrüger hohe Provisionszahlungen. Daraufhin gingen die Pongauer zur Polizei. Jetzt wird nach den Betrügern gefahndet, die Ermittlungen laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.