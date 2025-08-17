Drei Pongauer verloren 300.000 Euro an Betrüger

Betrüger forderten Provision

Laut Polizei verwalteten sie ihre Investitionen eigenverantwortlich und unter Mithilfe einer vermeintlichen Anlagebetreuerin, die über einen Messenger-Dienst Kaufempfehlungen aussprach, beispielsweise für Aktien. Als das Trio versuchte, erzielte Gewinne auszahlen zu lassen, forderten die Betrüger hohe Provisionszahlungen. Daraufhin gingen die Pongauer zur Polizei. Jetzt wird nach den Betrügern gefahndet, die Ermittlungen laufen.