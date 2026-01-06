Für rund ein Monat ein Pioneer

„Es war ein sehr knappes Spiel, welches wir am Ende für uns entscheiden konnten. Darauf sind wir stolz“, resümierte Mathias Böhm. Der sich gestern auf dem Weg nach Vorarlberg machte. Der Stürmer wird für rund einen Monat an die Pioneers verliehen. „Jetzt heißt es, die Chance bestmöglich zu nutzen“, erklärte der 22-Jährige.