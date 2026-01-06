Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Böhm ins Ländle

„Jetzt heißt es, die Chance bestmöglich zu nutzen“

Salzburg
06.01.2026 09:30
Konnte sich in Salzburg nie so richtig durchsetzen: Mathias Böhm.
Konnte sich in Salzburg nie so richtig durchsetzen: Mathias Böhm.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)

Nicht nur in der ICE Hockey League, sondern auch in der Alps Hockey League geht‘s dieser Tage Schlag auf Schlag. Die Jungbullen treffen daheim auf Ritten, Zell hat Cortina auf eigenem Eis.

0 Kommentare

Mit dem 4:3-Sieg gegen Kitzbühel entschieden die RB Juniors am Sonntag einen echten Krimi für sich und eroberten wieder die Tabellenspitze der Alps Hockey League.

Für rund ein Monat ein Pioneer
„Es war ein sehr knappes Spiel, welches wir am Ende für uns entscheiden konnten. Darauf sind wir stolz“, resümierte Mathias Böhm. Der sich gestern auf dem Weg nach Vorarlberg machte. Der Stürmer wird für rund einen Monat an die Pioneers verliehen. „Jetzt heißt es, die Chance bestmöglich zu nutzen“, erklärte der 22-Jährige.

Ohne Böhm geht es für das Farmteam heute (16.30) mit einem Heimtreff gegen Ritten weiter. Keine Zeit durchzuatmen haben auch die Zeller Eisbären. Auf den 4:2-Comebacksieg gegen Bregenzerwald folgt heute – nur 48 Stunden später – die nächste Partie.

Lesen Sie auch:
Niki Kraus und Luca Auer (16) pochen auf den zehnten Streich.
Heute gegen Wien
Eisbullen jagen den zehnten Sieg in Folge
03.01.2026

Die Pinzgauer (ohne Szypula, Fechtig, Putnik, Pallierer und Stiegler) haben Cortina zu Gast. „Unser Ziel ist es, mehr Siege in Folge zu haben. Wir möchten eine Serie haben und das gute Gefühl halten“, gibt Defender Tyler Cuma die Marschroute vor.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
129.964 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.814 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
108.269 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf