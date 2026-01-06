Nicht nur in der ICE Hockey League, sondern auch in der Alps Hockey League geht‘s dieser Tage Schlag auf Schlag. Die Jungbullen treffen daheim auf Ritten, Zell hat Cortina auf eigenem Eis.
Mit dem 4:3-Sieg gegen Kitzbühel entschieden die RB Juniors am Sonntag einen echten Krimi für sich und eroberten wieder die Tabellenspitze der Alps Hockey League.
Für rund ein Monat ein Pioneer
„Es war ein sehr knappes Spiel, welches wir am Ende für uns entscheiden konnten. Darauf sind wir stolz“, resümierte Mathias Böhm. Der sich gestern auf dem Weg nach Vorarlberg machte. Der Stürmer wird für rund einen Monat an die Pioneers verliehen. „Jetzt heißt es, die Chance bestmöglich zu nutzen“, erklärte der 22-Jährige.
Ohne Böhm geht es für das Farmteam heute (16.30) mit einem Heimtreff gegen Ritten weiter. Keine Zeit durchzuatmen haben auch die Zeller Eisbären. Auf den 4:2-Comebacksieg gegen Bregenzerwald folgt heute – nur 48 Stunden später – die nächste Partie.
Die Pinzgauer (ohne Szypula, Fechtig, Putnik, Pallierer und Stiegler) haben Cortina zu Gast. „Unser Ziel ist es, mehr Siege in Folge zu haben. Wir möchten eine Serie haben und das gute Gefühl halten“, gibt Defender Tyler Cuma die Marschroute vor.
