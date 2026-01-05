Bewohner hielten Brand mit Eimern in Schach

Bergretter bargen Verletzen vom Falkenstein
Schwieriger Einsatz
Unsanft geweckt wurden die Bewohner eines Hauses in Mattsee am Sonntag. In den frühen Morgenstunden breitete sich ein Feuer über die Fassade aus, die Hitze ließ die Fenster bersten. Der Knall war dabei selbst für die Schlafenden nicht zu überhören, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Dabei reagierten die beiden Bewohner schnell und griffen zu Wassereimern. Mit diesen gelang es, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr so weit zu kontrollieren, dass er nicht auf den Dachstuhl übergreifen konnte.
Warum es zu dem Feuer gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt. Auch die Höhe des Schadens ist laut Polizei bislang unbekannt.
