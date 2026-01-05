Eisige Nacht für Glöckler und Schnabelperchten

In der letzten Rauchnacht am Vorabend des Dreikönigstages treiben sich jedes Jahr allerhand mystische Gestalten herum: Jedes Tal hat ihre eigenen Bräuche. Und weil gerade ganz Salzburg zum Eiskasten wurde, hatte sie sich alle für klirrend kalte Bedingungen zu wappnen. „Ohne Skiunterwäsche geht diesmal gar nichts“, meint Christian Lackner von den Rauriser Schnabelperchten, die wieder mit einem lauten „Ga-Ga-Ga“ im ganzen Tal von Hof zu Hof zogen. Die Stuben wurden einmal mehr besonders genau gewischt, denn die vogelähnlichen Gestalten suchen immer nach Schmutz, schneiden dann Bäuche auf und leeren den Bewohnern Unrat hinein.