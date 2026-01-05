Erfolgreiche Suchaktion nach abgängiger Seniorin

Eisige Temperaturen rund um minus 5 Grad Celsius herrschten am Montagabend in Salzburg. Zudem war es bereits stockfinster. Eine brenzlige Situation, da eine Seniorin als abgängig gemeldet wurde. Deshalb holten sich die Einsatzkräfte nach dem Start der Suchaktion gegen 19 Uhr Hilfe aus der Luft: Gleich drei Helikopter stiegen auf, darunter auch einer der Polizei. Einer der drei Hubschrauber landete sogar auf einem Feld in Gneis.