Erfolgreiche Suchaktion nach abgängiger Seniorin

Eine Suchaktion im Salzburger Stadtteil Gneis beschäftigte am Montagabend ab 19 Uhr die Einsatzkräfte: Laut „Krone“-Informationen war eine ältere Dame nicht mehr in das Seniorenheim zurückgekehrt. Drei Hubschrauber stiegen in die Luft auf. Nach knapp einer Stunde konnte die Frau wohlbehalten gefunden werden.
Eisige Temperaturen rund um minus 5 Grad Celsius herrschten am Montagabend in Salzburg. Zudem war es bereits stockfinster. Eine brenzlige Situation, da eine Seniorin als abgängig gemeldet wurde. Deshalb holten sich die Einsatzkräfte nach dem Start der Suchaktion gegen 19 Uhr Hilfe aus der Luft: Gleich drei Helikopter stiegen auf, darunter auch einer der Polizei. Einer der drei Hubschrauber landete sogar auf einem Feld in Gneis.
Auf „Krone“-Nachfrage gab die Polizei bereits nach knapp einer Stunde Entwarnung: Die abgängige Frau konnte unverletzt und wohlauf gefunden werden. Sie wurde mittlerweile wieder ins Seniorenheim zurückgebracht.
