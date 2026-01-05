1000 Ligaspiele sind noch lange nicht genug

„Es widerspiegelt eine lange Karriere. Dafür muss man einfach viele Dinge richtig machen. Ich bin froh, dass ich noch immer fit bin und spielen kann“, bleibt der 39-Jährige bescheiden. Der mit zahlreichen Stunden in der Kraftkammer und gesunder Ernährung aber auch einiges dafür tut, um weiterhin am Eis stehen zu können. Denn von einem Karriereende will der Eisbullen-Kapitän noch nichts wissen: „Eishockey ist die Liebe meines Lebens, ich werde es so lange machen, wie ich kann. Ich konzentriere mich einfach aufs Hier und Jetzt.“