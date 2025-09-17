„Finanzminister darf Missbrauch nicht ignorieren“

Seit 2000 um ein Viertel mehr Krankenstandstage

Seit 2000 sind die Krankenstände pro Jahr und Beschäftigtem von 12 auf 15 Tage gestiegen, ein Höchstwert seit 30 Jahren. Drei Tage entsprechen fast einem Prozent des Arbeitsvolumens. „So etwas kann über Rezession oder Wachstum entscheiden.“ Der WKO-General betont: „Wer krank ist, darf in Ruhe gesund werden, aber wer sich das Wochenende verlängert, bereichert sich auf unser aller Kosten.“ Das sei kein Kavaliersdelikt.