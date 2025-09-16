Österreicherin kann nicht Deutsch: Prozess platzte

Sie habe die Stufe 4 bei Blindheit und sehe beinahe nichts, führte der Anwalt aus und betonte: „Die Vorwürfe sind an den Haaren herbeigezogen.“ Die Staatsanwaltschaft dagegen wirft ihr Betrug mit Sozialleistungen vor: Im Detail geht es um Pflegeleistungen in Höhe von 33.000 Euro zwischen 2019 und 2024. Der Anklage nach soll sie ihre Sehleistung schlechter dargestellt, und dabei eine vollständige Blindheit simuliert haben.