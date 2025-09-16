Vorteilswelt
Paris unter Enrique

PSV-Regel geknackt, nun wartet Fluch der Champions

Champions League
16.09.2025 18:30
Luis Enrique (re., mit Familie) will bei der Trophäe nochmals zugreifen.
Luis Enrique (re., mit Familie) will bei der Trophäe nochmals zugreifen.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Seit der Umbenennung in Champions League 1992 konnte nur ein Team den Titel in der Königsklasse verteidigen. Paris Saint-Germain hat unter Coach Louis Enrique sehr gute Chancen auf die Wiederholung, konnte bis auf Goalie Donnarumma seine Stammspieler halten. Einen „Fluch“ haben sie bereits geknackt.

Wieder Paris? Die künstliche Intelligenz berechnet für den amtierenden Champion der Königsklasse eine zwölfprozentige Wahrscheinlichkeit, das Kunststück zu wiederholen. Liverpool (20 Prozent) und auch Arsenal (16) sollen die besten Chancen auf den Gewinn des Henkelpotts haben. Womit sich die Franzosen – wenn man dem Super-Computer des Daten- und Statistikportals „Opta“ glauben mag – in die lange Liste der erfolglosen Titelverteidiger der Champions League einreihen. Seit der allgemeinen Reform 1992/93 (früher hieß der Bewerb Europapokal der Landesmeister) hat das lediglich Real Madrid geschafft. Das weiße Ballett, in seiner absoluten Blütezeit, dominierte Ende der 2010er Jahre den europäischen Fußball. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema und Co. holten zwischen 2016 und 2018 dreimal den Titel.

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
