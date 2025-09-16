PSV-Regel geknackt, nun wartet Fluch der Champions

Wieder Paris? Die künstliche Intelligenz berechnet für den amtierenden Champion der Königsklasse eine zwölfprozentige Wahrscheinlichkeit, das Kunststück zu wiederholen. Liverpool (20 Prozent) und auch Arsenal (16) sollen die besten Chancen auf den Gewinn des Henkelpotts haben. Womit sich die Franzosen – wenn man dem Super-Computer des Daten- und Statistikportals „Opta“ glauben mag – in die lange Liste der erfolglosen Titelverteidiger der Champions League einreihen. Seit der allgemeinen Reform 1992/93 (früher hieß der Bewerb Europapokal der Landesmeister) hat das lediglich Real Madrid geschafft. Das weiße Ballett, in seiner absoluten Blütezeit, dominierte Ende der 2010er Jahre den europäischen Fußball. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema und Co. holten zwischen 2016 und 2018 dreimal den Titel.