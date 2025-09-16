Vor Influenza-Saison: Experten raten zur Impfung

Am besten jedes Jahr eine neue Impfung

Die Krux bei den Influenzaviren ist ihre Tendenz, sich genetisch recht rasch zu verändern, meinen der Vakzinologe Florian Krammer und Monika Redlberger-Fritz. Das sei wie ein „Stille-Post-Spiel der Natur“, erklärte letztere. Die immer etwas veränderte Erbgut-Kopie „von einer Kopie und ihrer Kopie und wiederum deren Kopie“ sieht einfach irgendwann derart anders aus, dass sie unser Immunsystem nicht mehr ausreichend erkennt. Daher brauche es eben jedes Jahr eine neue Impfung.