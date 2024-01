Nirgendwo leiden so viele an Influenza wie bei uns

Arztpraxen wurden auch am Wochenende überrannt, denn jeder zweite Anruf bei den Rettungsdienststellen in OÖ betrifft derzeit eine Anfrage zu grippalen Infekten. Das halbe Land liegt flach und viele hat es richtig heftig erwischt. Binnen nur einer Woche hat sich die Anzahl der Influenzakranken unter den ÖGK-Versicherten um 700 erhöht und betrug damit in der dritten Kalenderwoche 1128. In Woche vier waren es Stand Montag sogar 1917, also noch einmal knapp 800 Bettlägrige mehr! Damit belegt das Land ob der Enns österreichweit nach wie vor den traurigen ersten Platz, in Wien waren am Montag der vierten Woche „nur“ 1102 Fälle der echten Grippe gemeldet.