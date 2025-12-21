Wie gehen wir mit all den Bedrohungen um?

Eva-Maria Kern, Präsidentin der Bundeswehr München, analysiert in der krone.tv-Sendung „Wiener Wissen“ die aktuellen Bedrohungsszenarien, die an ihrer Uni erforscht werden. Einen Blackout etwa. Oder Hochwasser und Starkregen. Oder Desinformationskampagnen, die über Social Media gefahren werden und eine Gesellschaft von innen aushöhlen.

Wie schaffen wir es, mit diesen Bedrohungen umzugehen? Wie können wir Desinformationskampagnen erkennen? Noch dazu, weil man ja nie wisse, von wem die hybride Bedrohung komme. Das schaffe Nervosität in der Gesellschaft. Ihre Universität begleitet dazu auch viele Zivilschutzübungen, wertet die dabei gewonnenen Daten wissenschaftlich aus und liefert die Analyseergebnisse an Einsatzkräfte. Kern: „Blackout ist das Worst-Case-Szenario. Auch, weil das Trinkwasser ausfällt. Wir simulieren aber auch Cyberangriffe. Die könnten im Alltag aus allen Ecken kommen. Oder einen Chemieunfall in einem Linzer Unternehmen.“

