Wie gehen wir mit all den Bedrohungen um?

Eva-Maria Kern, Präsidentin der Bundeswehr München, analysiert in der krone.tv-Sendung „Wiener Wissen“ die aktuellen Bedrohungsszenarien, die an ihrer Uni erforscht werden. Einen Blackout etwa. Oder Hochwasser und Starkregen. Oder Desinformationskampagnen, die über Social Media gefahren werden und eine Gesellschaft von innen aushöhlen.
Wie schaffen wir es, mit diesen Bedrohungen umzugehen? Wie können wir Desinformationskampagnen erkennen? Noch dazu, weil man ja nie wisse, von wem die hybride Bedrohung komme. Das schaffe Nervosität in der Gesellschaft. Ihre Universität begleitet dazu auch viele Zivilschutzübungen, wertet die dabei gewonnenen Daten wissenschaftlich aus und liefert die Analyseergebnisse an Einsatzkräfte. Kern: „Blackout ist das Worst-Case-Szenario. Auch, weil das Trinkwasser ausfällt. Wir simulieren aber auch Cyberangriffe. Die könnten im Alltag aus allen Ecken kommen. Oder einen Chemieunfall in einem Linzer Unternehmen.“
Alle Details dazu sehen Sie im Video oben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.