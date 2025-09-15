Pensionisten-Unmut | Bablers „Mut“

Pensionisten-Unmut. Jetzt gehen die ersten Pensionisten schon auf die Straße – der Unmut über die geringfügige Anpassung höherer Renten wächst! Dabei wird jetzt bei genauerem Nachrechnen klar, dass noch viel mehr Pensionisten als bisher angenommen durch die geplante Anpassung mit Kaufkraftverlusten rechnen müssen. In der Vorwoche hatte SPÖ-Ministerin Korinna Schumann versichert, dass alle bis 2500 Euro die volle Inflationsabdeckung von 2,7 Prozent bekommen werden. Doch Schumanns Aussagen beziehen sich auf die Bruttopensionen. Betrachtet man die Nettopensionen, erhält ein Großteil der Pensionisten aber die Inflation NICHT abgedeckt. Denn mit den Erhöhungen rutschen sie in höhere Steuerklassen und es bleibt weniger im Börsel. Das wird bei den beiden einstmals großen Regierungsparteien noch für viel Ärger sorgen.