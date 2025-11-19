Vorteilswelt
Mit besonderem Vermerk

Kessler-Zwillinge schickten vor Tod noch Paket ab

Society International
19.11.2025 11:54
Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen verschickten vor ihrem Tod noch ein Päckchen an ihre gute ...
Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen verschickten vor ihrem Tod noch ein Päckchen an ihre gute Freundin Carolin Reiber – mit dem Vermerk „Nicht vor 18. November öffnen“.(Bild: Viennareport)

Die Zwillinge Alice und Ellen Kessler haben ihrer guten Freundin Carolin Reiber (85) vor ihrem Tod noch ein Paket geschickt. Mit einem besonderen Inhalt.

Laut Münchner „Abendzeitung“ erhielt die deutsche Moderatorin vor einigen Tagen ein Päckchen mit dem Vermerk „Erst am 18. November öffnen“.

„Schmuckstücke, die ich immer bewundert habe“
Der Inhalt: „Wunderschöne Schmuckstücke, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen“, sagte Reiber dem Blatt. „Alice und Ellen haben sie mir wohl vererbt.“

Reiber erinnerte sich: „Wir hatten ganz wundervolle, unvergessliche Zeiten zusammen.“

Gewünschter Tod mit 89
Die international bekannten Sängerinnen und Tänzerinnen hatten den Weg der Sterbehilfe gewählt und ihr Leben im Alter von 89 Jahren aus eigenem Willen beendet.

Zuletzt hatten sich die beiden Schwestern aus dem Showgeschäft zurückgezogen und lebten in Grünwald im Süden Münchens.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
