Kessler-Zwillinge schickten vor Tod noch Paket ab

Die Zwillinge Alice und Ellen Kessler haben ihrer guten Freundin Carolin Reiber (85) vor ihrem Tod noch ein Paket geschickt. Mit einem besonderen Inhalt.
Laut Münchner „Abendzeitung“ erhielt die deutsche Moderatorin vor einigen Tagen ein Päckchen mit dem Vermerk „Erst am 18. November öffnen“.
„Schmuckstücke, die ich immer bewundert habe“
Der Inhalt: „Wunderschöne Schmuckstücke, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen“, sagte Reiber dem Blatt. „Alice und Ellen haben sie mir wohl vererbt.“
Reiber erinnerte sich: „Wir hatten ganz wundervolle, unvergessliche Zeiten zusammen.“
Gewünschter Tod mit 89
Die international bekannten Sängerinnen und Tänzerinnen hatten den Weg der Sterbehilfe gewählt und ihr Leben im Alter von 89 Jahren aus eigenem Willen beendet.
Zuletzt hatten sich die beiden Schwestern aus dem Showgeschäft zurückgezogen und lebten in Grünwald im Süden Münchens.
