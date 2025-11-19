Friaul-Unwetter stoppen Wein- und Gemüseproduktion

Nach schweren Regenfällen und Sturmböen haben sich die Wetterbedingungen in der Region inzwischen verbessert. Die Zivilschutzbehörde meldet, dass derzeit noch 319 Personen in Versa bei Romans d‘Isonzo in der Provinz Görz aufgrund über die Ufer getretener Flüsse evakuiert sind. Weitere 84 Menschen wurden vorsorglich aus dem Umfeld einer Erdrutschzone in Brazzano di Cormons in Sicherheit gebracht, wo eine Mure drei Häuser zerstörte und zwei Menschen tötete. Bei den Opfern handelt es sich um einen 32-jährigen Münchner, der am Montag starb, als er versuchte, seine 83-jährige Nachbarin in Sicherheit zu bringen. Auch die Frau kam um.