Goldmünze in Manteltasche: Humana sucht Spenderin

Im Grazer Humana Vintage & Second Hand Shop wurde in der Tasche einer Kleiderspende ein Wiener Philharmoniker gefunden. Der Wert der Goldmünze liegt bei circa 3500 Euro. Der Verein sucht nun die Spenderin des Mantels.
Einen echten Schatz haben die Mitarbeiter im Humana Vintage & Second Hand Shop in der Grazer Sporgasse gefunden. In der Innentasche eines dunklen Trachtenmantels, der Teil einer Kleiderspende war, befand sich ein Wiener Philharmoniker. Der Wert der Goldmünze wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.
Der Verein sucht nun die Dame, die die Spende abgegeben hat. Demnach soll die Kleidung der Spende aus einer Verlassenschaft stammen. Begleitet wurde die Frau von einem Mädchen – vermutlich ihre Tochter –, das einen großen Koffer mitführte.
Humana möchte die „Goldmarie“ durch einen öffentlichen Aufruf nun finden. Sie wird gebeten, sich persönlich im Shop in der Sporgasse 21 in Graz oder per Telefon unter 06642428865 zu melden.
