ÖFB-Fahrplan: Beim Topf herrscht noch Unklarheit

Topf zwei oder drei

Ob Österreich bei der Auslosung aus dem zweiten oder dritten Topf gezogen wird, ist noch offen und hängt vor allem davon ab, ob die Play-off-Gewinner automatisch in den vierten Topf wandern oder gemäß des in der FIFA-Weltrangliste am höchsten eingestuften Teams eines Play-off-Asts gereiht werden. Hier besteht noch keine Klarheit. Wie mehrere Medien jedoch berichten, soll Letzteres der Fall werden. Heißt: Das ÖFB-Team wird aller Voraussicht nach in Topf drei landen. Damit droht bei der Auslosung zwar maximal ein weiteres UEFA-Team, dazu aber jeweils ein Gegner aus den anderen Konföderationen.