Patrice Aminati: Emotionales Red-Carpet-Comeback

Und bald steht noch ein besonderes Datum für Patrice Aminati an. Denn im vergangenen Jahr sagte ihr ein Arzt, sie werde das nächste Weihnachtsfest wohl nicht mehr erleben. „Für mich hat Weihnachten eine ganz neue Bedeutung“, erklärte sie jetzt. Gefeiert werde aber dennoch klein – „mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und ich werde Christstollen essen. Mit bestem Gewissen. Das Leben ist jetzt.“