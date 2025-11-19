Vorteilswelt
„Mich als Frau fühlen“

Patrice Aminati: Emotionales Red-Carpet-Comeback

Society International
19.11.2025 13:30
Die krebskranke Patrice Aminati feierte am Dienstag ein emotionales Red-Carpet-Comeback.
Die krebskranke Patrice Aminati feierte am Dienstag ein emotionales Red-Carpet-Comeback.

Seit rund zwei Jahren kämpft Patrice Aminati, Ehefrau von Moderator Daniel Aminati, gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Am Dienstagabend feierte die 30-Jährige ein emotionales Comeback am roten Teppich.

Der Auftritt von Patrice Aminati am roten Teppich bei den European Fitness Awards in Berlin berührte auch die Promis. Die 30-Jährige, die einen eleganten Look in Schwarz gewählt hatte, wurde an diesem Abend von ihren Eltern begleitet, nicht von ihrem Ehemann, der für Dreharbeiten aktuell in der Karibik ist.

Aminati genießt es, sich zurechtzumachen
„Es ist schön, nach Wochen und Monaten im Krankenhausbett wieder rauszugehen, mich zurechtzumachen, mich als Frau zu fühlen“, erklärte Aminati im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung, dass dies ein sehr emotionaler Moment für sie sei. „Das vergisst man, wenn man Krebspatient ist.“

Patrice Aminati verriet: „Es ist schön, nach Wochen und Monaten im Krankenhausbett wieder ...
Patrice Aminati verriet: „Es ist schön, nach Wochen und Monaten im Krankenhausbett wieder rauszugehen, mich zurechtzumachen, mich als Frau zu fühlen."

Zwar seien die ersten Schritte wackelig, dafür aber voller Vorfreude gewesen, fuhr Aminati fort. „Ich war lange nicht draußen, hatte viel gelegen. Das grelle Licht, die Kameras, das ist nach so langer Zeit ungewohnt.“

Der Auftritt stellte für Aminati aber auch eine Herausforderung dar: Zwischendurch musste sie immer wieder eine Pause einlegen und sich setzen, wie die deutsche Zeitung berichtete. „Diese Pausen brauche ich“, erklärte sie. „Das ist völlig normal.“ 

Weihnachten hat „ganz neue Bedeutung“
Doch trotz des schönen Abends zählen für die 30-Jährige vor allem die kleinen Momente mit der Familie. „In der Natur sein. Einen Kuchen backen, der misslingt“, schmunzelte sie. Ihre Tochter gebe ihr die größte Kraft. „Sie weiß nichts, aber sie zwingt mich raus an die frische Luft. Sie gibt mir Verantwortung. Und Verantwortung hält am Leben.“

Und bald steht noch ein besonderes Datum für Patrice Aminati an. Denn im vergangenen Jahr sagte ihr ein Arzt, sie werde das nächste Weihnachtsfest wohl nicht mehr erleben. „Für mich hat Weihnachten eine ganz neue Bedeutung“, erklärte sie jetzt. Gefeiert werde aber dennoch klein – „mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und ich werde Christstollen essen. Mit bestem Gewissen. Das Leben ist jetzt.“

