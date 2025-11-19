Patrice Aminati: Emotionales Red-Carpet-Comeback

Seit rund zwei Jahren kämpft Patrice Aminati, Ehefrau von Moderator Daniel Aminati, gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Am Dienstagabend feierte die 30-Jährige ein emotionales Comeback am roten Teppich.
Der Auftritt von Patrice Aminati am roten Teppich bei den European Fitness Awards in Berlin berührte auch die Promis. Die 30-Jährige, die einen eleganten Look in Schwarz gewählt hatte, wurde an diesem Abend von ihren Eltern begleitet, nicht von ihrem Ehemann, der für Dreharbeiten aktuell in der Karibik ist.
Aminati genießt es, sich zurechtzumachen
„Es ist schön, nach Wochen und Monaten im Krankenhausbett wieder rauszugehen, mich zurechtzumachen, mich als Frau zu fühlen“, erklärte Aminati im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung, dass dies ein sehr emotionaler Moment für sie sei. „Das vergisst man, wenn man Krebspatient ist.“
Zwar seien die ersten Schritte wackelig, dafür aber voller Vorfreude gewesen, fuhr Aminati fort. „Ich war lange nicht draußen, hatte viel gelegen. Das grelle Licht, die Kameras, das ist nach so langer Zeit ungewohnt.“
Der Auftritt stellte für Aminati aber auch eine Herausforderung dar: Zwischendurch musste sie immer wieder eine Pause einlegen und sich setzen, wie die deutsche Zeitung berichtete. „Diese Pausen brauche ich“, erklärte sie. „Das ist völlig normal.“
Weihnachten hat „ganz neue Bedeutung“
Doch trotz des schönen Abends zählen für die 30-Jährige vor allem die kleinen Momente mit der Familie. „In der Natur sein. Einen Kuchen backen, der misslingt“, schmunzelte sie. Ihre Tochter gebe ihr die größte Kraft. „Sie weiß nichts, aber sie zwingt mich raus an die frische Luft. Sie gibt mir Verantwortung. Und Verantwortung hält am Leben.“
Und bald steht noch ein besonderes Datum für Patrice Aminati an. Denn im vergangenen Jahr sagte ihr ein Arzt, sie werde das nächste Weihnachtsfest wohl nicht mehr erleben. „Für mich hat Weihnachten eine ganz neue Bedeutung“, erklärte sie jetzt. Gefeiert werde aber dennoch klein – „mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und ich werde Christstollen essen. Mit bestem Gewissen. Das Leben ist jetzt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.